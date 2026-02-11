Logo Inklusion Sitio accesible
Precio gasolina HOY 11 de febrero registra ajuste en México y sorprende a conductores

¡Golpe al bolsillo! Revisa el precio de la gasolina HOY 11 de febrero en México: consulta cuánto cuesta la Magna, Premium y Diésel antes de llenar el tanque.

Precio gasolina HOY 11 de febrero México: Magna, Premium y Diésel por litro
¡Golpe al bolsillo! Revisa el precio de la gasolina HOY 11 de febrero en México: consulta cuánto cuesta la Magna, Premium y Diésel antes de llenar el tanque.|FIA
Escrito por:  Daniel Rivera Guzmán

El precio de la gasolina HOY 11 de febrero registra ajustes en México y modifica el costo por litro de Magna, Premium y Diésel.

Con los ajustes del combustible HOY 11 de febrero , unos centavos por litro pueden elevar significativamente el costo final al llenar el tanque: revisar antes de cargar evita pagar de más.

Gasolina HOY 11 de febrero en México: precio por litro de Magna, Premium y Diésel

  • Gasolina Regular precio por litro: 23.28pesos
  • Precio de gasolina Premium por litro: 25.73 pesos
  • Diésel precio por litro: 26.31 pesos

Gas natural vehicular HOY 11 de febrero: precio por litro y variaciones del día

  • Mínimo por litro: 10.99 pesos
  • Promedio por litro: 12.60 pesos
  • Máximo por litro: 14.49 pesos

Gasolina en CDMX HOY 11 de febrero: cuánto cuesta llenar el tanque

  • Gasolina Regular: 23.42 pesos
  • Precio de gasolina Premium: 25.78 pesos
  • Diésel costo por litro: 26.06 pesos

Precio de la gasolina en Edomex HOY 11 de febrero: sube o baja por litro

  • Gasolina Regular: 23.54 pesos
  • Precio de gasolina Premium: 25.29 pesos
  • Diésel costo por litro: 25.85 pesos

Gasolina HOY en Guadalajara 11 de febrero: precio actualizado por litro

  • Gasolina Regular: 23.66 pesos
  • Precio de gasolina Premium: 26.22 pesos
  • Diésel costo por litro: 26.35 pesos

Nuevo León HOY 11 de febrero: precio de la gasolina por litro

  • Gasolina Regular: 23.60 pesos
  • Precio de gasolina Premium: 27.13 pesos
  • Diésel costo por litro: 26.01 pesos

Cómo ahorrar gasolina HOY 11 de febrero y pagar menos por litro

Si el precio de la gasolina HOY 11 de febrero es alto, hay acciones concretas que pueden ayudarte a gastar menos en cada carga sin modificar tu rutina.

  • Cargar temprano puede mejorar el aprovechamiento por litro, ya que en horas frescas se reduce la evaporación del combustible.
  • También conviene comparar precios antes de llegar a la estación. La herramienta “Quién es quién en los precios” de Profeco permite ubicar gasolineras más baratas cerca de tu ruta.
  • Revisar la presión de las llantas es otro punto clave. Mantener los neumáticos inflados correctamente mejora el rendimiento del vehículo y puede disminuir el consumo de gasolina en trayectos diarios.

