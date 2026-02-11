Precio gasolina HOY 11 de febrero registra ajuste en México y sorprende a conductores
¡Golpe al bolsillo! Revisa el precio de la gasolina HOY 11 de febrero en México: consulta cuánto cuesta la Magna, Premium y Diésel antes de llenar el tanque.
El precio de la gasolina HOY 11 de febrero registra ajustes en México y modifica el costo por litro de Magna, Premium y Diésel.
Con los ajustes del combustible HOY 11 de febrero , unos centavos por litro pueden elevar significativamente el costo final al llenar el tanque: revisar antes de cargar evita pagar de más.
Gasolina HOY 11 de febrero en México: precio por litro de Magna, Premium y Diésel
- Gasolina Regular precio por litro: 23.28pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.73 pesos
- Diésel precio por litro: 26.31 pesos
Gas natural vehicular HOY 11 de febrero: precio por litro y variaciones del día
- Mínimo por litro: 10.99 pesos
- Promedio por litro: 12.60 pesos
- Máximo por litro: 14.49 pesos
Gasolina en CDMX HOY 11 de febrero: cuánto cuesta llenar el tanque
- Gasolina Regular: 23.42 pesos
- Precio de gasolina Premium: 25.78 pesos
- Diésel costo por litro: 26.06 pesos
Precio de la gasolina en Edomex HOY 11 de febrero: sube o baja por litro
- Gasolina Regular: 23.54 pesos
- Precio de gasolina Premium: 25.29 pesos
- Diésel costo por litro: 25.85 pesos
Gasolina HOY en Guadalajara 11 de febrero: precio actualizado por litro
- Gasolina Regular: 23.66 pesos
- Precio de gasolina Premium: 26.22 pesos
- Diésel costo por litro: 26.35 pesos
Nuevo León HOY 11 de febrero: precio de la gasolina por litro
- Gasolina Regular: 23.60 pesos
- Precio de gasolina Premium: 27.13 pesos
- Diésel costo por litro: 26.01 pesos
Cómo ahorrar gasolina HOY 11 de febrero y pagar menos por litro
Si el precio de la gasolina HOY 11 de febrero es alto, hay acciones concretas que pueden ayudarte a gastar menos en cada carga sin modificar tu rutina.
- Cargar temprano puede mejorar el aprovechamiento por litro, ya que en horas frescas se reduce la evaporación del combustible.
- También conviene comparar precios antes de llegar a la estación. La herramienta “Quién es quién en los precios” de Profeco permite ubicar gasolineras más baratas cerca de tu ruta.
- Revisar la presión de las llantas es otro punto clave. Mantener los neumáticos inflados correctamente mejora el rendimiento del vehículo y puede disminuir el consumo de gasolina en trayectos diarios.