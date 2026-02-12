Precio de la gasolina HOY 12 de febrero presiona fuerte a tu bolsillo: Revisa cuánto cuesta antes de cargar

El precio de la gasolina HOY 12 de febrero vuelve a moverse en México y cambia el costo por litro de Magna, Premium y Diésel; presionando fuerte a tu bolsillo al momento de cargar combustible.

Unos centavos pueden parecer mínimos, pero al llenar el tanque la diferencia se siente. Revisar cuánto cuesta la gasolina HOY antes de cargar puede evitar que pagues más de lo previsto en una sola visita a la estación.

¿Cuánto cuesta la gasolina HOY 12 de febrero en México?

Gasolina Regular precio por litro: 23.27pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25.72 pesos

Diésel precio por litro: 26.30 pesos

Gas natural vehicular HOY 12 de febrero: ¿subió o bajó el litro?

Mínimo por litro: 10.99 pesos

Promedio por litro: 12.60 pesos

Máximo por litro: 14.49 pesos

Gasolina en CDMX HOY 12 de febrero: ¿en cuánto sale llenar el tanque?

Gasolina Regular: 23.42 pesos

Precio de gasolina Premium: 25.78 pesos

Diésel costo por litro: 26.06 pesos

Precio de la gasolina en Edomex HOY 12 de febrero: ¿qué cambia frente a ayer?

Gasolina Regular: 23.54 pesos

Precio de gasolina Premium: 25.29 pesos

Diésel costo por litro: 25.85 pesos

Guadalajara HOY 12 de febrero: así amanece el precio de la gasolina

Gasolina Regular: 23.66 pesos

Precio de gasolina Premium: 26.22 pesos

Diésel costo por litro: 26.31 pesos

Nuevo León HOY 12 de febrero: así se mueve la gasolina este jueves

Gasolina Regular: 23.56 pesos

Precio de gasolina Premium: 27.13 pesos

Diésel costo por litro: 26.01 pesos

Antes de cargar HOY 12 de febrero: cómo ahorrar gasolina y gastar menos

Si el precio de la gasolina HOY 12 de febrero te parece alto, hay ajustes simples que pueden ayudarte a reducir el gasto sin cambiar tu rutina diaria.

