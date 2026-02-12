Precio de la gasolina HOY 12 de febrero presiona fuerte a tu bolsillo: Revisa cuánto cuesta antes de cargar
El precio de la gasolina HOY 12 de febrero se dispara y golpea fuerte al bolsillo de los mexicanos: Consulta cuánto cuesta por litro antes de llenar el tanque.
El precio de la gasolina HOY 12 de febrero vuelve a moverse en México y cambia el costo por litro de Magna, Premium y Diésel; presionando fuerte a tu bolsillo al momento de cargar combustible.
Unos centavos pueden parecer mínimos, pero al llenar el tanque la diferencia se siente. Revisar cuánto cuesta la gasolina HOY antes de cargar puede evitar que pagues más de lo previsto en una sola visita a la estación.
¿Cuánto cuesta la gasolina HOY 12 de febrero en México?
- Gasolina Regular precio por litro: 23.27pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.72 pesos
- Diésel precio por litro: 26.30 pesos
Gas natural vehicular HOY 12 de febrero: ¿subió o bajó el litro?
- Mínimo por litro: 10.99 pesos
- Promedio por litro: 12.60 pesos
- Máximo por litro: 14.49 pesos
Gasolina en CDMX HOY 12 de febrero: ¿en cuánto sale llenar el tanque?
- Gasolina Regular: 23.42 pesos
- Precio de gasolina Premium: 25.78 pesos
- Diésel costo por litro: 26.06 pesos
Precio de la gasolina en Edomex HOY 12 de febrero: ¿qué cambia frente a ayer?
- Gasolina Regular: 23.54 pesos
- Precio de gasolina Premium: 25.29 pesos
- Diésel costo por litro: 25.85 pesos
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ESCÁNDALO EN PEMEX: REVELAN CÓMO OCULTÓ A EU ENVÍOS MASIVOS DE PETRÓLEO A CUBA; SERÍAN 3 MIL MDD
Guadalajara HOY 12 de febrero: así amanece el precio de la gasolina
- Gasolina Regular: 23.66 pesos
- Precio de gasolina Premium: 26.22 pesos
- Diésel costo por litro: 26.31 pesos
Nuevo León HOY 12 de febrero: así se mueve la gasolina este jueves
- Gasolina Regular: 23.56 pesos
- Precio de gasolina Premium: 27.13 pesos
- Diésel costo por litro: 26.01 pesos
Antes de cargar HOY 12 de febrero: cómo ahorrar gasolina y gastar menos
Si el
precio de la gasolina HOY 12 de febrero
te parece alto, hay ajustes simples que pueden ayudarte a reducir el gasto sin cambiar tu rutina diaria.
- Cargar combustible en las primeras horas del día puede favorecer un mejor rendimiento, ya que las temperaturas más bajas disminuyen la evaporación y permiten un mejor aprovechamiento por litro.
- Otra medida clave es comparar precios antes de llegar a la estación. La herramienta “Quién es quién en los precios” de Profeco muestra en tiempo real qué gasolineras venden más barato cerca de tu ubicación, lo que puede representar una diferencia visible al llenar el tanque.
- También es importante revisar la presión de las llantas. Circular con neumáticos desinflados obliga al motor a trabajar más y aumenta el consumo. Mantenerlos en el nivel recomendado mejora el rendimiento y reduce el gasto en trayectos diarios.