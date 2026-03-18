Si vas a salir este jueves 19 de marzo de 2026 a casa o al trabajo, revisa antes si puedes usar tu automóvil debido a la implementación del programa Hoy No Circula en la CDMX y el Edomex para así evitar una multa si no respetas las restricciones.

El programa se aplicará con normalidad con el objetivo de reducir el nivel de contaminación. Aquí todos los detalles de placas y color de engomado que deben descansar para no ser sancionado.

¿Qué autos descansan el jueves 19 de marzo de 2026?

El Hoy No Circula se rige en toda la Ciudad de México y de acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría del Medio Ambiente, los autos que descansan con los siguientes:



Automóviles con color de engomado:

Verde



Automóviles cuyo último dígito de la placa de circulación sea:

1 o 2



Automóviles con número de holograma:

1 y 2

El horario del Hoy No Circula es de las 05:00 a las 22:00 horas, de manera que en ese tiempo no se podrán usar los automóviles anteriores.

Hoy jueves no circulan los autos con engomado verde.|“Camegalopolis”

Autos exentos del Hoy No Circula y que sí pueden salir

La norma también contempla que no todos los automóviles tendrán que descansar este jueves 19 de marzo de 2036 debido a que hay algunos que están exentos del programa.

Los vehículos que sí podrán circular sin problema de ser multados son quellos que tengan:



Holograma 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Transporte público

Moticicletas

Vehículos de emergencia

El Artículo 47 del Reglamento de Tránsito de la CDMX establece que los automóviles que están exentos de las restricciones son:



Vehículos que utilizan tecnologías sustentables

Vehículos de transporte escolar

Vehículos de servicios funerarios

Vehículos de servicio particular que transporten o que sean conducidos por personas con discapacidad que cuenten con la autorización o placa de matrícula

Vehículos cuya situación acredite una emergencia médica

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

El Artículo 47 del Reglamento de Tránsito de la CDMX indica que los conductores de vehículos motorizados deberán acatar los programas ambientales y no circular en vehículos que tengan restricciones o en las ecozonas o zonas de movilidad sustentable, los días y horas correspondientes.

La multa por no respetar el Hoy No Circula es de 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, la cual es de $117.31 pesos diarios actualmente, de manera que la mukta va de los 2 mil 346 pesos a los 3 mil 519 pesos.

En el Estado de México se anunció una nueva multa por incumplir Hoy No Circula que será de 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), entonces el costo de la multa será de $2 mil 346 pesos.