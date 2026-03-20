¡No pagues de más! Este es el precio de la gasolina hoy viernes 20 de marzo

¡Atención automovilistas! Iniciamos el viernes con ajustes importantes en los precios de los combustibles, especialmente en la gasolina Premium, que sigue sin estímulo fiscal. Con las vacaciones de Semana Santa a la vuelta de la esquina, es vital comparar precios antes de salir a carretera para que el gasto no te tome por sorpresa. Conocer el precio de la gasolina es esencial para tu economía. En Azteca Noticias te presentamos el reporte oficial del precio de la gasolina en México hoy, viernes 20 de marzo de 2026.

A continuación, los costos promedio en la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (Edomex), Jalisco y Nuevo León.

Precio promedio del litro de gasolina en México hoy 20 de marzo

Gasolina Regular (Magna): $23.67 pesos por litro

$23.67 pesos por litro Gasolina Premium: $27.02 pesos por litro

$27.02 pesos por litro Diésel: $28.43 pesos por litro

Precios del gas natural vehicular hoy 20 de marzo

Mínimo: $10.99 pesos

$10.99 pesos Promedio: $12.60 pesos

$12.60 pesos Máximo: $14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy

En la capital del país, los precios promedio se mantienen con ligeras presiones al alza en la zona poniente:



Gasolina Regular (Magna): $23.79 pesos por litro.

$23.79 pesos por litro. Gasolina Premium: $27.48 pesos por litro.

$27.48 pesos por litro. Diésel: $28.9 pesos por litro.

Precio de la gasolina en Edomex hoy 20 de marzo

El Estado de México presenta costos competitivos, especialmente en estaciones de la zona conurbada:



Gasolina Regular (Magna): $23.65 pesos por litro.

$23.65 pesos por litro. Gasolina Premium: $26.68 pesos por litro.

$26.68 pesos por litro. Diésel: $27.92 pesos por litro.

Precio de la gasolina en Jalisco hoy

En Guadalajara y municipios aledaños, el precio del combustible sigue siendo de los más altos del occidente:



Gasolina Regular (Magna): $23.98 pesos por litro.

$23.98 pesos por litro. Gasolina Premium: $27.43 pesos por litro.

$27.43 pesos por litro. Diésel: $28.31 pesos por litro.

Precio de la gasolina en Nuevo León hoy

Monterrey y su zona metropolitana registran los costos más elevados para este cierre de semana:



Gasolina Regular (Magna): $23.96 pesos por litro.

$23.96 pesos por litro. Gasolina Premium: $27.64 pesos por litro.

$27.64 pesos por litro. Diésel: $27.71 pesos por litro.

¿Dónde está la gasolina más barata este viernes?

Si buscas ahorrar antes del fin de semana, el Estado de México sigue ofreciendo los promedios más bajos en la zona centro. En la CDMX, estaciones en la alcaldía Iztapalapa reportan la Magna desde $23.62 pesos.

Por el contrario, el precio más alto se localiza en Nuevo León, donde la Premium ya supera los $27.64 en diversas estaciones. ¡Revisa bien antes de cargar!

Hoy No Circula: Viernes 20 de marzo

Evita multas que pueden superar los 3 mil 500 pesos. Para este viernes 20 de marzo, el programa aplica en la CDMX y el Edomex para:



Engomado: Azul

Azul Terminación de placa: 9 y 0

9 y 0 Holograma: 1 y 2

1 y 2 Horario: 05:00 a 22:00 horas.