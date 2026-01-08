Fracasa robo y desatan incendio: Así ardió una recicladora en Zapopan, Jalisco| VIDEO

Un presunto intento de robo que no se concretó estuvo a punto de convertirse en una tragedia mayor en Jalisco. La madrugada de HOY 8 de enero, delincuentes desataron un incendio en recicladora ubicada en la colonia Villas de las Flores, en el municipio de Zapopan , luego de no lograr ingresar al inmueble.

¿Cómo ocurrió el robo que terminó cuando incendian recicladora en Jalisco?

De acuerdo con los primeros reportes, durante la madrugada de este jueves, los presuntos ladrones forzaron las chapas de acceso de la recicladora con la intención de cometer el robo, pero tras varios intentos y al no poder conseguirlo, optaron por prender fuego en la parte exterior del predio.

El material almacenado, principalmente plásticos, provocó que las llamas se extendieran con rapidez, generando una intensa movilización de cuerpos de emergencia en Jalisco.

Bomberos de Zapopan controlan el fuego tras incendio en recicladora provocado por robo

Tras ser alertados, elementos de Bomberos de Zapopan y Protección Civil acudieron de inmediato al lugar tras recibir el reporte del incendio. Gracias a la intervención oportuna, el fuego fue controlado antes de que se propagara a viviendas cercanas, evitando personas lesionadas o pérdidas humanas.

#Entérate | Gracias a su pronta intervención, oficiales de #Base1 evitaron la propagación de un incendio esta madrugada en una chatarrera de la col. Flores del Valle. El fuego se localizó en un remolque con material plástico y fue controlado de inmediato. No hubo lesionados. 🚒🔥 pic.twitter.com/7SNpJnxgnD — PCyBomberosZapopan (@UMPCyBZ) January 8, 2026

Durante las labores del combate al siniestro, las autoridades detectaron un exceso de material altamente combustible dentro de la recicladora, lo que incrementaba el riesgo; este punto será clave en las investigaciones, ya que de no haberse actuado con rapidez, el escenario habría sido mucho más grave.

El caso quedó bajo análisis para determinar responsabilidades tanto por el robo como por las condiciones de almacenamiento que presuntamente sobrepasaba lo permitido por las autoridades.

🔴#IMPORTANTE | Se registró un incendio en una chatarrera de la Av. Base Aérea y Azaleas en la Col. Villas de Las Flores en Zapopan.



Con información: @Fer_Roldanfr pic.twitter.com/c8NDRBN72a — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) January 8, 2026

Vecinos de la zona señalaron que el incendio generó momentos de tensión, debido a la cercanía con casas habitación. La rápida respuesta evitó que el hecho escalara a una emergencia mayor en Jalisco, donde este tipo de siniestros industriales representan un riesgo latente.

Las autoridades de Zapopan confirmaron que no hubo personas heridas, pero reiteraron que el ataque no quedará impune.