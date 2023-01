Las 5 preguntas más comunes en una entrevista de trabajo

Pocas veces una primera impresión cuenta más que en una entrevista de trabajo, pues en la mayoría de los casos es la única ocasión en la que puedes convencer al equipo de reclutamiento de una empresa para que confíen en ti, por lo que es importante prepararla lo mejor posible, ya sea desde la vestimenta, el peinado y, por supuesto, la conversación, donde tendrás que presumir lo mejor posible tu experiencia y habilidades.

Es este último rubro el que expondremos a continuación, pues una de las dudas más comunes en miles de candidatos alrededor del mundo es acerca de la entrevista, específicamente sobre las preguntas más comunes al momento de ser entrevistado por el jefe, reclutador o incluso, director de la empresa en la que aspiras a trabajar.

¿Cuáles son las preguntas más comunes en una entrevista de trabajo?

1. Cuéntame sobre ti

La primera y probablemente la más usual alrededor del mundo de las entrevistas de trabajo es cuando te piden profundizar más sobre ti. En muchos casos puede ser la más relevante, pues te da la libertad de contar tus mejores aptitudes sin una pregunta concreta, por lo que es de vital importancia practicarla y trabajarla.

Una gran mayoría de reclutadores comienza con esta pregunta, pues el objetivo es conocer la personalidad, experiencia, desenvolvimiento, cualidades y observar una perspectiva más amplia del tipo de persona que podrían contratar.

La recomendación sería relucir la trayectoria de forma breve, resumir en puntos vitales y breves la educación y dar a conocer de forma implícita los factores que te convierten en un candidato ideal para el puesto.

2. ¿Por qué eres la persona ideal para el puesto?

Si no diste toda la información en el punto anterior, es posible que el reclutador te cuestione directamente por qué serías el candidato ideal para el puesto solicitado. Es aquí donde debes ser más conciso y mencionar específicamente por qué y cómo puedes sumar al equipo.

La sugerencia es estudiar los requisitos plasmados en la oferta de trabajo y responder a ellos, así como destacar buenas costumbres y prácticas, como la puntualidad, lealtad, ganas de mejorar y proactividad para distintas tareas.

3. ¿Por qué quieres trabajar aquí?

Además de expresar la magnitud de la compañía o su presencia nacional e internacional, es importante demostrar conocimiento en este rubro, pues será clave reflejar que de verdad te interesa trabajar ahí, por lo que la recomendación es estudiar y conocer proyectos nuevos, la misión y valores de la empresa. Probar que estás empapado de la compañía podría ser fundamental.

4. ¿Dónde te ves dentro de cinco años?

Con el objetivo de crear un perfil personal y profesional, reclutadores y jefes suelen incluir esta pregunta, en la que lo ideal sería expresar ambición, pero sin olvidar que estás postulándote a un nuevo trabajo, por lo que la sugerencia es aprovechar de forma realista a dónde te puede llevar la empresa y mostrar ganas de superación sin lucir desesperado.

5. ¿Tienes alguna duda?

Esta nunca falla y por lo general se expresa cerca del final de la entrevista de trabajo. Aquí es crucial evitar decir que no, incluso si realmente no tienes dudas, ya que la sugerencia siempre será extender la conversación, pedir más detalles o solicitar más información sobre el puesto y la empresa. El punto es no parecer desinteresado, sino todo lo contrario.