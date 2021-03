VIDEO: Presentadora de TV es atacada por mujer desnuda

En la televisión en vivo se han transmitido desde sismos hasta ataques en contra de los conductores, esto último como le ocurrió a una presentadora en Rumania, quien fue atacada por otra mujer en un programa en vivo.

Se trata de Mirela Vaida, quien se encontraba en un foro del programa Acces Direct, de Antena 1, cuando de pronto su semblante sonriente cambió a uno de sorpresa y salió corriendo.

En un video que circula en redes sociales se observa que la presentadora Mirela se movió del cuadro de la cámara cuando vio que una mujer desnuda entró en el foro para atacarla con una piedra.

Personal del canal de inmediato corrió hacia la mujer atacante para evitar que se acercara a la presentadora.

En un momento, las cámaras captaron en un plano completo a la atacante que lucía aparentemente desnuda, mientras gritaba “¡Dame el dinero, dame el dinero!”.

Tras los hechos, Mirela explicó que tiempo atrás había recibido amenazas a través de redes sociales por parte de una mujer que dijo llamarse Magdalena Sherban, pero no les dio importancia.

Más tarde, la presentadora dijo sentir miedo de volver a ser atacada por esta mujer que la acusa de ir a la cárcel.

“Llamé a la policía. Estoy en shock. Temo por mi vida. No he presentado una denuncia, pero tal vez debería porque recibo muchas amenazas, incluso en Facebook y YouTube, de una señora llamada Magdalena Sherban y me dice: “Me pagarás toda la vida por lo que me hiciste en Acces Direct, voy a la cárcel por tu culpa”. Temo que realmente me está amenazando, así que me tomaré las cosas más en serio”, declaró la presentadora.

Sin embargo, usuarios de redes sociales creen que este ataque haya sido parte de un montaje del programa, ya que después del ataque hizo una transmisión de la investigación del hecho, además de que el canal es conocido por supuestamente hacer montajes y se cuestionan cómo pudo entrar una mujer desnuda al estudio de televisión.

Presentadora de televisión del programa Acces direct Mírela Vaida, fue atacada por una mujer desnuda con una piedra, esas cosas surrealistas q suceden en la tv en vivo pic.twitter.com/oPn2cvP2Aq — luis kldron (@calep75) March 23, 2021

