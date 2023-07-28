Presidenta de Perú llama a la reconciliación en medio de protestas

La presidenta de Perú, Dina Boluarte habló ante el Congreso con motivo del la celebración de Independencia. En su discurso hizo un llamado a la reconciliación nacional. Afuera del recinto cientos de personas protestaban en contra de ella e incluso pedían su renuncia.

🔴🇵🇪 Un resumen de la cobertura noticiosa vía @Latina_Noticias del #MensajePresidencial y todo lo que ocurre ahora en el Centro de Lima tras las palabras de la presidenta Dina Boluarte. https://t.co/juOTvbQCau — Latina.pe (@Latina_pe) July 28, 2023

Boluarte mencionó los actos de corrupción de su predecesor Pedro Castillo que derivaron en su destitución en diciembre pasado; la mandataria también pidió perdón por las muertes de ciudadanos peruanos ocurridas en enfrentamientos con la policía. "Pido perdón en nombre del Estado por todos las vidas que se perdieron en las manifestaciones y también por los heridos y sus familias", dijo Boluarte.

La mandataria dijo que relanzará su propuesta de pacto de reconciliación nacional para que todos los sectores participen en buscar soluciones de pacificación del país. "Llamo a la gran reconciliación nacional entre todos los peruanos, con la certeza de que ninguna diferencia ideológica o de opinión, por profunda e intensa que esta sea, puede llevarnos a convivir en una sociedad de enemigos", afirmó. Boluarte también pidió al congreso poderes para la elaboración de leyes para combatir la delincuencia.

El discurso de Boluarte duró más de tres horas y pidio al congreso que trabajen en la legislación de medidas paa enfrentar el cambio climático y el fenómeno de El Niño.

Enfrentamientos con la policía

Manifestantes antigubernamentales participan en la protesta nacional para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte en Lima, Perú, el 28 de julio de 2023. REUTERS/Angela Ponce|ANGELA PONCE/REUTERS

Mientras la mandataria ofrecía su discurso afuera manifestantes que pedían su renuncia, se enfrentaron violentamente con la policía. Las personas que consideran ilegítima la presidencia de Boluarte piden elecciones anticipadas, la redacción de una nueva Constitución y la liberación del expresidente Pedro Castillo y justicia para las personas que murieron en las protestas ocurridas entre enero y marzo.

Seis presidentes en seis años

En los últimos seis años la nación andina ha tenido seis presidentes y tres congresos.

Dina Boluarte 2023

Pedro Castillo 2021-2023

Francisco Sagasti 2020-2021

Manuel Merino 2020

Martín Vizcarra 2018-2020

Pedro Pablo Kuczynski 2016-2018

