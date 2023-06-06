Presidenta de Honduras viajará a China para firmar acuerdos de cooperación

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, viajará esta semana a China en una visita en la que prevé firmar varios acuerdos de cooperación, dijo el lunes el canciller Enrique Reina centroamericano tras una ceremonia de apertura de la embajada del gigante asiático en Tegucigalpa.

El canciller del país dijo a periodistas que la presidenta Castro emprendería el viaje el martes. Más tarde el lunes, la oficina de prensa de la presidenta Castro precisó que la visita oficial a la nación asiática se realizaría entre el 9 y el 14 de junio.

El viaje de la mandataria a China fue anunciado más temprano por el medio oficial Poder Popular, que explicó que la visita responde a una invitación del presidente chino, Xi Jinping. Ésta ocurre luego de que la embajada de Taiwán en Tegucigalpa cerró.

Castro "será acompañada por una amplia delegación de empresarios, industriales, productores y funcionarios para firmar 15 acuerdos que darán comienzo a las negociaciones comerciales en los rubros de café, tabaco, camarones, melón, cacao, chocolate", detalló la publicación.

A invitación del presidente Xi Jinping visitaré con misión especial, @EnriqueReinaHN, la República Popular China entre 9 al 14 de junio 2023. La refundación de Honduras demanda nuevos horizontes políticos, científicos, técnicos, comerciales, y culturales. — Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) June 5, 2023

Reestablecimiento de relaciones entre Honduras y China

Desde el fin de semana comenzaron a llegar a China varios empresarios hondureños para explorar oportunidades de intercambio comercial, en representación de compañías como Exporter, Empacadora Litoral, Pacific Fresh Export, Riqueza Marina, Oriental Marisco, CONEXH, Granjas Marinas, Distribuidora Istmania y Agrolibano, agregó.

Castro, que en su campaña presidencial había planteado ya el establecimiento de relaciones diplomáticas con el gigante asiático, viajará después de que se anunció que China dio luz verde a la designación del científico Salvador Moncada como embajador hondureño en Pekín.

El Gobierno de la izquierdista Castro anunció en marzo que rompía relaciones diplomáticas con Taiwán, aliado de Estados Unidos y semanas después informó que buscaría "reperfilar" su deuda con el apoyo financiero de China y que tenía intención de suscribir un acuerdo comercial con ese país.