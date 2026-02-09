Corrupción en Tequila: radiografía de un gobierno municipal al servicio del CJNG

A este punto, negar la corrupción en Tequila, Jalisco, sería tapar el sol con un dedo. Con un un alcalde detenido, varios de sus colaboradores prófugos y a toda una estructura de gobierno bajo la lupa, poco a poco se ha dado a conocer el esquema con el que operaba presuntamente Diego Rivera.

Durante al menos 17 meses, el gobierno municipal encabezado por el morenista Diego Rivera Navarro habría operado, según la Procuraduría General de la República, como una extensión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tequila y presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación

De acuerdo con las investigaciones, el edil se habría comprometido a entregar hasta 40 millones de pesos anuales al grupo criminal liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Para cumplir con esa cuota, se habría construido una red de extorsión que mantuvo aterrorizados tanto a pequeños comerciantes como a empresarios tequileros.

Aunque el expediente involucra a múltiples funcionarios, hasta el momento solo el alcalde y dos de sus presuntos cómplices han sido detenidos. Otros tres hombres clave permanecen prófugos de la justicia.

Extorsiones, secuestros y control del comercio en Tequila

Los testimonios recabados describen un esquema de cobro ilegal perfectamente estructurado. Ambulantes y locatarios debían entregar entre 500 y mil 500 pesos semanales, dependiendo de sus ventas y el tipo de negocio.

Negocios de vinos y licores enfrentaban cuotas que alcanzaban los 150 mil pesos, mientras que algunos gasolineros habrían sido obligados a pagar hasta 6 millones de pesos para poder seguir operando.

Quien se negaba a pagar, simplemente desaparecía. Los expedientes refieren secuestros cometidos a plena luz del día, con hombres armados que “levantaban” a las víctimas como medida de presión.

Funcionarios prófugos de Tequila, Jalisco

Uno de los prófugos más relevantes es Diego López Ibarra, exjefe de gabinete y asesor cercano del alcalde. De acuerdo con declaraciones incluidas en el expediente penal, López Ibarra no solo coordinaba el cobro de extorsiones, sino que participaba directamente en secuestros de comerciantes.

Otro de los hombres buscados por las autoridades es Julio César Limón Trigueros, extesorero municipal de Tequila. Según las indagatorias, habría sido el encargado de administrar el dinero de las extorsiones, integrándolo a las finanzas ilegales del grupo.

También cuenta con orden de aprehensión Severo Flores Mendoza, alias “El Rey Mago”, jefe de la policía de Ameca, señalado como un operador estratégico.

Flores Mendoza ya había sido señalado desde 2022 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, acusado de proporcionar información judicial al CJNG a cambio de sobornos. A pesar de ello, continuó operando dentro de las corporaciones de seguridad pública.

Un narcogobierno que operó con impunidad

Los delitos eran un secreto a voces en Tequila. Sin embargo, el gobierno municipal de Diego Rivera Navarro operó con total impunidad durante más de un año.

Hoy, las acusaciones parecen indicar que el grupo liderado por el morenista puso precio a la vida de quienes lo llevaron al poder. Gente que creyó en el cambio, pero que una vez más engañaron.