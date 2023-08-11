Preso con esquizofrenia se saca los ojos; su familia gana demanda por negligencia

En Colorado, Estados Unidos, un preso con esquizofrenia se sacó los ojos en medio de una crisis de delirios. La familia demandó al Estado por negligencia y ahora deberán pagarle una suma millonaria al hombre.

Ryan Partridge, de 37 años de edad, se encontraba en la cárcel de Colorado, donde cumplía una condena por agredir a una persona en la calle, considerado un delito menor. Tras un periodo de aislamiento, el hombre sufrió una crisis y se arrancó los ojos, por lo que quedó ciego.

El hecho ocurrió en 2016, pero recientemente su familia ganó la demanda legal contra el Estado por negligencia, por lo que deberán pagarle 2.5 millones de dólares.

Schizophrenic man who ripped eyeballs out in jail wins $2.55M in lawsuit. Ryan Partridge, 37, was serving time in the Boulder County Jail for assaulting another homeless person. He ripped out his eyeballs in Dec 2016. The inmate, believed the CIA ordered him to harm himself.😖 pic.twitter.com/ZU7Ui29141 — Sumner (@renmusb1) August 10, 2023

Según los reportes, Partridge entró en un episodio de alucinaciones, donde creía que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) le había ordenado hacerse daño, por lo que se mutiló.

Previamente en otra crisis psicótica, Partridge también trató de suicidarse al lanzarse desde un segundo piso de la cárcel, al caer se golpeó en la cabeza contra una mesa de metal y el piso de cemento.

Familia gana demanda por preso que se sacó los ojos en Colorado

Después de las lesiones, la familia del preso presentó una demanda federal contra la cárcel de Colorado, y contra el condado de Boulder, acusando de negligencias por parte de las autoridades penitenciarias.

La familia aseguró que en la cárcel sabían que Ryan Partridge padecía de esquizofrenia y aún así decidieron tenerlo en aislamiento, lo que desencadenó el ataque mental que provocó que se lesionara.

Tras una extensa investigación que duró varios años, el juez falló a favor de la familia del preso, y ordenó que se le indemnizara con 325 mil dólares por el uso repetido de la fuerza del personal de la prisión.

Además de 2.25 millones de dólares por “la indiferencia deliberada sobre sus necesidades psiquiátricas”.