¡Eye of the Tiger! En VIDEOS, presume Sheinbaum a figuras del box previo a clase masiva en el Zócalo

La jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, compartió en sus redes sociales varios videos de boxeadores célebres, con el fin de invitar a la clase masiva de box en el Zócalo capitalino.

La mandataria publicó un mensaje del icónico actor estadounidense Sylvester Stallone, conocido por protagonizar la saga de películas Rocky, sobre el boxeador Rocky Balboa, apodado “El Semental Italiano”. El histrión deseó la mejor de las suertes a la jefa de gobierno por “esta increible clase masiva de boxeo que se aproxima”.

¡Miren quien nos mandó un mensaje de aliento y apoyo por la Clase Masiva de Box que tendremos el próximo sábado 17 de junio en la Ciudad de México!

Nada más y nada menos que el mismísimo Rocky.

¡Vamos todas y todos juntos al Zócalo este sábado!

¡A ti ☝️te hace falta practicar más… pic.twitter.com/RNVnVMUZoa — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 13, 2023

Otra de las figuras del pugilismo mundial que envió los mejores deseos por la clase masiva de box es Floyd Mayweather Jr. De la misma forma, Evander Holyfield envió un saludo para los interesados en acudir a esta clase.

¡Al saludo de Rocky ahora se suma el de Floyd Mayweather Jr!



Hasta “Mr. Money”está impresionado con la #ClaseMasivaDeBox de este sábado.



¿Y tú que esperas? Únete a este gran evento que tendremos en el Zócalo. pic.twitter.com/pYtQgKOOla — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 13, 2023

“Claudia (Sheinbaum), soy Evander Holyfield, buena suerte en la clase de box en la Ciudad de México”, expresó el deportista.

Evander Holyfield primero derrotó a Mike Tyson y ahora nos manda toda las buenas vibras para la #ClaseMasivaDeBox de este sábado.

¡No te la puedes perder! pic.twitter.com/K8ssV5nEhf — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 13, 2023

¿Cómo inscribirse a la clase masiva de box en el Zócalo?

Los interesados en inscribirse a la clase masiva de box de este sábado 17 de junio de 2023 en el Zócalo de la CDMX deberán ingresar al portal https://registro.pilares.cdmx.gob.mx/clasemasivadebox-2023. El gobierno capitalino señala que los menores de entre 8 a 14 años de edad sólo podrán registrarse con la participación de su madre, padre o tutor.

Mientras que los jóvenes de entre 15 a 17 años podrán participar en la clase con una referencia de su madre, padre o tutor. Los entrenadores del pugilismo podrán inscribir a sus alumnos y grupo de alumnos.

¿En qué consiste la clase masiva de box?

La clase masiva de box consistirá en la realización de 30 ejercicios de un minuto cada uno con el fin de completar una clase de 30 minutos. Los ejercicios a realizar estarán disponibles en las redes sociales del Instituto del Deporte de la CDMX.

Además, promotores del programa Ponte Pila del gobierno de la ciudad brindarán clases de este deporte en los centros Pilares y diversos espacios públicos de la capital y de la misma forma, 30 campeones del mundo del Consejo Mundial de Boxeo también imparten sesiones de este deporte en los mismos lugares.

Esta clase tiene el objetivo de romper el Récord Guinness por la “Clase de Box más grande del mundo”.

