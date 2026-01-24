Captan en video presunto secuestro en la autopista México–Querétaro: todo ocurrió en segundos

Logo Inklusion Sitio accesible
Un video muestra cómo varios vehículos cierran el paso y, tras disparos, dos hombres son subidos por la fuerza en la autopista México–Querétaro.

Seguridad

Escrito por:  Alejandra Gómez

Con información de: Antonio Huitzil

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en el que dos hombres fueron presuntamente secuestrados mientras viajaban a bordo de un vehículo sobre la autopista México–Querétaro , a la altura de la comunidad de San Sebastián.

Secuestro en la autopista México-Querétaro

En las imágenes se observa cómo al menos tres vehículos interceptan la unidad en la que se trasladaban las supuestas víctimas, cerrándole el paso de manera repentina.

De inmediato, varios sujetos descienden de los automóviles y realizan disparos, para después avanzar hacia el vehículo detenido.

En cuestión de segundos, los hombres son bajados por la fuerza y subidos a las otras unidades, que posteriormente se retiran del lugar. La grabación muestra la rapidez con la que ocurre el hecho, sin que se observe la intervención de autoridades en el momento.

Hasta ahora, no se ha informado si existe una denuncia formal presentada ante las autoridades ni si hay alguna investigación abierta relacionada con este presunto secuestro ocurrido en una de las autopistas con mayor afluencia vehicular del país.

