PRI propone que fuerzas armadas amplíen tareas de seguridad hasta 2029

Diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales analizan reforma a la Constitución para ampliar presencia del Ejército y Marina en tareas de seguridad, ahora el PRI plantea que sean 10 años y no 9 años el tiempo en que las Fuerzas Armadas permanezcan en las calles.

La Diputada del PRI, Cristina Díaz, presentó una propuesta de adición de 3 puntos que prevé prolongar la presencia de las Fuerzas Armadas hasta el 2029 y no en el 2028 como se había propuesto de manera original.

También plantea crear una Comisión Bicameral integrada por diputados y senadores que den seguimiento al tema de seguridad

La adición del PRI incluye establecer la obligación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad de presentar un informe semestral sobre el desarrollo de la capacitación de los cuerpos de seguridad a fin de cumplir el mandato constitucional de contar con una policía civil

Cristina Díaz, justificó “no son tiempos de señalar culpables ni de estrategias fallidas es momento de solucionar y proteger con seguridad a las familias”.

AMLO respalda propuesta del PRI de ampliar permanencia de Fuerzas Armadas en la calle

En su conferencia mañanera de hoy 13 de septiembre de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró su respaldo a la propuesta del PRI para que se amplíe la permanencia de las Fuezas Armadas en las calles.

Confió en que se apruebe la iniciativa en la Cámara de Diputados y reiteró que la presencia del Ejérito no significa que sea militarización y que solo se busca proteger a la población.

“Ojalá y ahora que se van a reunir los diputados se apruebe el que se siga apoyando a la Guardia Nacional en la Secretaría de Marina y en la Secretaría de la Defensa y vamos a seguir con el debate porque no es militarización. Vamos seguir al debate, y vamos seguir probando de que no se violan derechos humanos, y que se cuida a la gente y que no hay masacres y que no hay tortura”, expresó el mandatario.