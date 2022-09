PRI no retira iniciativa sobre permanencia de Fuerzas Armadas

Ciudad de México. La propuesta priista de ampliar hasta el 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles en tareas de seguridad pública, divide a los líderes de la Coalición Va Por México. PAN y PRD amenazan con dejar solo al PRI.

En la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, coordinador de los diputados del PRI, aseguró la propuesta de la diputada Yolanda Andrade, está firme y tiene el respaldo de su bancada porque esta no es dañina para el país.

“Yo no le puedo pedir a ninguna diputada que retire su iniciativa ¿usted qué pensaría si hago eso yo? Nosotros estamos muy ciertos que sin el Ejército no se logra la paz, primero. Segundo, que no se puede regresar a los cuarteles si no hay mínimos de construcción de paz. Tercero, que esos mínimos también pasan por las gubernaturas de los estados y los municipios”, reconoció Moreira Valdéz.

El priista pidió a sus aliados valorar la iniciativa, pues nada tiene que ver con una militarización.

Y emplazó: “Pregúntenle a los habitantes de Michoacán, si quieren que se vaya el Ejército o los habitantes de Hidalgo o de Coahuila, o de Candela o de Lampazos, o preguntémosle a los habitantes de Guanajuato o los de Guerrero, si no quieren. Pero yo sé que ellos la van a apoyar, porque sus estados requieren al Ejército, Guanajuato requiere al Ejército, Querétaro requiere al Ejército”.

Y de inmediato el PRD, en voz de su coordinador, Luis E. Chazaro, respondió: “no podemos acompañar esa Iniciativa. Nosotros nos vamos a mantener firmes como te dije, vamos a votar en contra en Puntos Constitucionales, y esperamos que no pase esta militarización del país tan peligrosa”.

En la fracción parlamentaria del PAN también rechazan la propuesta del PRI y reconocen que tendrán que buscar salvar las diferencias de la alianza.

“Claro que está afectando y justamente porque está afectando ha habido esos pronunciamientos por parte de la dirigencia de ambos partidos y vamos a darnos este tiempo que tenemos, que será en principio toda esta semana, para intensificar el diálogo y para buscar, digamos, una solución a lo que ha ocurrido”, señaló el panista Santiago Creel Miranda.