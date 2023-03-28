PRI votará contra nuevos consejeros de INE: Alejandro Moreno

La dirigencia nacional del PRI aseguró que sin regateos ni titubeos, su bancada en la Cámara de Diputados dará su voto en contra de las propuestas a consejeros electorales y a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE).

En su cuenta de Twitter, Alejandro Moreno, líder nacional del PRI acusó que el proceso de renovación del INE responde a intereses de Morena y pone en riesgo la democracia.

"No podemos permitir que Morena tenga las manos metidas en este importante proceso. Nuestro partido defenderá en el Congreso lo que antes defendió en las calles junto a la sociedad civil. No podemos avalar procesos amañados que pongan en riesgo la democracia que tantos años ha costado construir. La autonomía e imparcialidad del órgano electoral no puede ni debe estar en duda" posteó Alejandro Moreno en la red social.

Que no haya lugar a dudas, el @PRI_Nacional siempre estará del lado de México, firmemente sin regateos ni titubeos.



Votaremos EN CONTRA de las propuestas presentadas para la Presidencia y Consejerías del @INEMexico, porque no podemos permitir que Morena tenga las manos metidas… — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) March 28, 2023

Esta advertencia se produce a unas horas de que los coordinadores parlamentarios inicien las negociaciones para buscar acuerdos en la designación de los 4 nuevos consejeros que formarán parte del INE a partir de abril.

Jucopo buscará acuerdos para definir a finalista a 4 nuevos consejeros del INE

Hoy iniciará el jaloneo en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados en busca de acuerdos para elegir de entre los 20 aspirantes finalista a 4 nuevos consejeros electoral, entre ellos a la presidenta del INE, que entraran en funciones a partir del próximo 4 de abril, por un periodo de 9 años.

La votación por el pleno de los diputados en esta prevista se realice el próximo jueves 30 de marzo. La Jucopo tendrá dos días, martes y miércoles, para lograr consensos.

El acuerdo que se alcance debe garantizar el respaldo de las dos terceras partes de los diputados presentes o la elección será por sorteo el viernes 31 de marzo.

“Es la Constitución, la que dice que de esas quintetas los integrantes de la Jucopo deben conducir, inducir, proponer consensos para lograr que alguno de cada una de esas quintetas, pueda recibir la votación calificada y así presentarse en el Pleno y por votación resultar electos consejeros o presidente del próximo INE. Si no fuera así, entonces la propia Constitución prevé que se vaya, que se acuda al procedimiento de insaculación, a la suerte entre cada quinteta”, explicó Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro.