La Jucopo comenzará consenso para elegir a consejeros y a presidenta del INE este martes

Ciudad de México. Este martes comenzará el jaloneo en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados en busca de acuerdos para elegir de entre los 20 aspirantes finalistas a cuatro nuevos consejeros electoral, entre ellos a la presidenta del INE, que entrarán en funciones a partir del próximo 4 de abril, por un periodo de nueve años.

La votación por el pleno de los diputados en esta prevista se realice el próximo jueves 30 de marzo. La Jucopo tendrá dos días, martes y miércoles, para lograr consensos. El acuerdo que se alcance debe garantizar el respaldo de las dos terceras partes de los diputados presentes o la elección será por sorteo el viernes 31 de marzo.

“Es la Constitución, la que dice que de esas quintetas los integrantes de la Jucopo deben conducir, inducir, proponer consensos para lograr que alguno de cada una de esas quintetas, pueda recibir la votación calificada y así presentarse en el Pleno y por votación resultar electos consejeros o presidente del próximo INE. Si no fuera así, entonces la propia Constitución prevé que se vaya, que se acuda al procedimiento de insaculación, a la suerte entre cada quinteta”, explico Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro.

Morena, PT y Partido Verde no tienen votos suficientes para designar consejeros

En este caso Morena y sus aliados del PT y Partido Verde no tienen los votos suficientes para designarlos, por lo que tiene que buscar acuerdos. Sin embargo, en un comunicado de prensa, Ignacio Mier, coordinador de Morena, prefiere que la elección de consejeros sea a través de tómbola para garantizar que los elegidos no representen cuotas o sean cuates de los partidos.

“Preferimos mil veces que se insaculen, que los 20 que van a estar ahí en las urnas, de ahí salgan dos hombres y dos mujeres, y de las dos mujeres una de ellas, por primera vez, será la presidenta del Instituto Nacional Electoral”, sentenció el morenista.

En la oposición, dicen que analizaran con lupa los 20 perfiles que selecciono el Comité Técnico para garantizar la autonomía del INE.

