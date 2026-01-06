Confirman primer caso de gusano barrenador en Michoacán

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) confirmó la detección del primer caso de gusano barrenador en el municipio de Madero, en Michoacán.

Hasta el momento, este caso es el único registrado en el estado desde el comienzo del brote de esta larva en México.

Así fue detectado el caso de gusanos barrenador en Michoacán; el animal ya recibe atención medica

Los primeros reportes indican que el caso de gusano barrenador en Michoacán fue confirmado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), luego de que un médico veterinario zootecnista notificara la presencia de miasis en un toro que fue descornado.

Actualmente, el animal ya está recibiendo tratamiento y se encuentra bajo vigilancia médica en un inmueble de la comunidad El Gatal, donde se localizó el ejemplar afectado.

Por otro lado, Senasica verificó que los otros animales que se encontraban en cerca de la zona se estuvieran en buen estad de salud y libres de la infección.

¿Qué es el gusano barrenador y cuáles son sus características?

El gusano barrenador, es la larva de una mosca que deposita sus huevos en heridas abiertas o mucosas lesionadas de animales de sangre caliente y al eclosionar, las larvas se alimentan del tejido vivo, profundizando la herida y agravando la infestación en los animales de granja. Estas son algunas de sus características:

