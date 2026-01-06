Confirman primer caso de gusano barrenador en Michoacán
El primer caso del gusano barrenador en Michoacán fue detectado en un toro; actualmente el animal está en tratamiento y vigilancia médica.
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) confirmó la detección del primer caso de gusano barrenador en el municipio de Madero, en Michoacán.
Hasta el momento, este caso es el único registrado en el estado desde el comienzo del brote de esta larva en México.
Así fue detectado el caso de gusanos barrenador en Michoacán; el animal ya recibe atención medica
Los primeros reportes indican que el caso de gusano barrenador en Michoacán fue confirmado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), luego de que un médico veterinario zootecnista notificara la presencia de miasis en un toro que fue descornado.
Actualmente, el animal ya está recibiendo tratamiento y se encuentra bajo vigilancia médica en un inmueble de la comunidad El Gatal, donde se localizó el ejemplar afectado.
Por otro lado, Senasica verificó que los otros animales que se encontraban en cerca de la zona se estuvieran en buen estad de salud y libres de la infección.
¿Qué es el gusano barrenador y cuáles son sus características?
El gusano barrenador, es la larva de una mosca que deposita sus huevos en heridas abiertas o mucosas lesionadas de animales de sangre caliente y al eclosionar, las larvas se alimentan del tejido vivo, profundizando la herida y agravando la infestación en los animales de granja. Estas son algunas de sus características:
- Color: Blanquecino o blanco cremoso, con líneas negras o cafés. Al madurar, puede adquirir un tinte rojizo.
- Forma: Cilíndrica, similar a un tornillo o barreno, de ahí su nombre popular.
- Estructura: El cuerpo está rodeado de anillos con espinas, que le ayudan a perforar y avanzar en los tejidos.
- Extremos: En uno de sus extremos presenta dos ganchos bucales, utilizados para desgarrar el tejido del huésped.
- Tamaño: Puede alcanzar hasta 2 cm de longitud en su fase madura.