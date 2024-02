¿Sin guardaespaldas? Príncipe Enrique pierde recurso legal sobre protección policial

Un tribunal en Gran Bretaña falló contra la petición del príncipe Enrique de seguir con protección completa de guardaespaldas de la policía cuando visite su país de origen.

El hijo menor del rey Carlos III interpuso una demanda contra el gobierno británico ante el Tribunal Superior de Londres, debido a que el Ministerio del Interior determinó en febrero de 2020 que el principe de Sussex ya no contaría con el mismo esquema de protección de la policía a su llegada a Gran Bretaña.

¿Por qué el Príncipe Enrique ya no tendrá protección policial?

Cabe recordar que el príncipe Enrique renunció a sus obligaciones reales y se mudó a California, Estados Unidos, con su esposa Meghan Markle en marzo de 2020.

Ante ello, el gobierno británico determinó que no le brindaría la protección “del mismo grado” pagada con los impuestos de los contribuyentes a su llegada al país.

Anteriormente, Enrique recibía protección de seguridad pagada con fondos públicos y brindada por el Estado, al igual que otros integrantes de la realeza, antes de retirarse de sus obligaciones reales y mudarse a California.

En una audiencia en diciembre pasado, los abogados del príncipe Enrique argumentaron que la decisión de removerle la protección era ilegal, injusta e injustificable.

Sin embargo, la defensa legal del gobierno mencionó que el Comité Ejecutivo para la protección de la Realeza y las Figuras Públicas aclaró que no había determinado que el príncipe Enrique no tuviera la protección, sino que no debía ser la misma que poseía anteriormente.

¿Por qué el príncipe Enrique renunció a la familia real?

El príncipe Enrique y su esposa, Meghan Markle, renunciaron a sus títulos nobiliarios desde enero de 2020, con el fin de, dijeron, buscar su independencia financiera.

“Tenemos la intención de dar un paso atrás como miembros de la Familia Real y trabajar para ser financieramente independientes”, afirmaron en una publicación en Instagram y agregaron que seguirían apoyando a la entonces reina Isabel II.

El duque y la duquesa de Sussex renunciaron a sus privilegios y obligaciones reales en marzo de 2020, por lo cual Enrique dejó de ser comandante aéreo honorario de la Real Fuerza Aérea en Honington, y presidente de The Queen’s Commonwealth Trust, entre otros cargos.