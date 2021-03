VIDEO: Profesoras se burlan de alumnos: “Vamos a hacer mie... al último”

Tres profesoras de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad de Mendoza en Argentina son investigadas por las autoridades de la institución educativa luego de que fueran grabadas burlándose de sus alumnos, quienes presentaron vía Zoom sus exámenes como parte de la materia de Historia III.

“Se ha abierto de inmediato una investigación y se ha ordenado la realización de una información sumaria, como consecuencia de la cual se adoptarán las medidas que correspondan”, informó la universidad e indicó que se adoptarán “las medidas correspondientes”.

Las docentes hicieron comentarios como “no aguantaba más la risa” o “contrata a esta chica para dar las clases, porque se cree la profesora”, sobre las presentaciones orales de los estudiantes.

La ética y el profesionalismo se van al carajo.



La ética y el profesionalismo se van al carajo.

Cómo estudiantes hemos pasado por esto muchas veces

El video se hizo viral en redes sociales por las expresiones despectivas y ofensivas, acto que fue reprobado por otros alumnos, quienes se sintieron identificados con este tipo de profesoras.

“Evalúan con tan poca empatía que no reconocen los conocimientos de los alumnos”, comentó un usuario de redes sociales.

“Nada de desafiarlas si no tienen ni siquiera un poco de pedagogía. Terminás de rendir. Hay un tema que mucho no te acordabas, pero la piloteaste, mostraste seguridad. Del otro lado se escuchan risas. No alcanzaste, dicen que te van a matar, que no caíste bien, no podes rendir con tanta determinación”, comentó un alumno más.

En la grabación se escuchan otras anotaciones como “pongámosle un seis para no verla nunca más, porque no la puedo ni ver"; “tiene un tono muy seguro de sí misma que te jode” o "¿vamos a hacer mierda al último también?”.

De acuerdo con el protocolo de la Universidad de Mendoza, los exámenes orales dictados por Zoom deben ser grabados, por lo que se especula que las maestras olvidaron concluir con el video.