Rostros 2025: Los hechos que marcaron este año con Jorge Zarza

La muerte del Papa Francisco y la llegada de León XIV, la segunda investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, la explosión de Iztapalapa, las inundaciones en México o el asesinato de Carlos Manzo son solo algunos de los Rostros del año 2025 que está por acabar.

Jorge Zarza conduce este programa especial de los sucesos más importantes de este año que fueron cubiertos por Fuerza Informativa Azteca (FIA) a través de todos sus espacios y programas.

En México, una de las heridas que siguen frescas es la tragedia del Puente de la Concordia que dejó 32 víctimas y más de 60 heridos, que puso al descubierto la falta de capacidad para encontrar a responsables.

El “alcalde de hierro” fue asesinado por hacerle frente a los delincuentes en Uruapan, abandonado por las autoridades federales en la guerra contra el narcotráfico, cuya muerte enardeció a su pueblo y dio más fuerza al Movimiento del Sombrero.

El hallazgo del Rancho Izaguirre dejó al descubierto la crisis de personas desaparecidas en México y de la lucha que llevan colectivos de familiares de personas desaparecidas por dar con sus seres queridos.

A nivel internacional, el comienzo del año estuvo marcado por la partida del primer Papa latinoamericano y de la llegada de otro que se le denomina como el “Papa Peruano”.

Estos son algunos de los Rostros del 2025 que sin duda dejarán una huella en la historia.