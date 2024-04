La triste realidad de la educación en la montaña de Guerrero: Niños sin oportunidades

En las comunidades montañosas de Guerrero, el futuro de los niños se encuentra en una encrucijada. La mala calidad de vida y las nulas oportunidades educativas empujan a los menores hacia el matrimonio temprano y el trabajo infantil, mientras que la educación, que debería ayudarlos a salir adelante, se encuentra en la miseria.

“Las niñas se llegan a juntar a temprana edad, se casan, y pues viven en muy malas condiciones también”, dice Martha Benavides, madre de familia. Ella lucha por un futuro diferente para sus hijas, un futuro donde la educación sea la base para el desarrollo personal y comunitario.

¡Promesas vacías! La triste realidad de las elecciones en Guerrero

Cada vez que se acerca un periodo electoral en Metlatónoc, Guerrero, la historia es la misma, la promesa de un cambio parece llegar: los políticos prometen mejoras, pero las palabras no se traducen en acciones, porque hasta el día de hoy, las escuelas se encuentran en condiciones deplorables, careciendo de recursos básicos como luz, agua e infraestructura adecuada.

Los habitantes recuerdan las palabras del actual presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la campaña del 2006. Donde se presentó en Metlatónoc, Guerrero, y acentuó: “Vamos a seguir ayudando y a eso vengo, vamos a atender todavía más a la gente y vamos a invertir más en la Montaña”.

“Yo le pediría al presidente que recordara todo lo que dijo en un principio y que no se olvidara de la niñez de México. Ahorita ya vienen las elecciones, otra vez van a venir a decirnos cosas bonitas, a prometernos”.

Maestros sobrecargados y alumnos sin apoyo en Metlatónoc

A pesar de su dedicación, los maestros no pueden atender a las necesidades de tantos alumnos, porque uno solo se enfrenta a grupos numerosos, imposibilitando una educación de calidad. La falta de psicólogos profundiza el problema, dejando a los niños sin apoyo para enfrentar las dificultades emocionales que muchas veces traen consigo desde sus hogares.

“Solamente hay tres, cuatro aulas que cuentan con luz, nada más, de repente si hay, de repente no hay. Hay baños, pero no hay agua, ya cuando no hay agua, los niños tienen que ir a las letrinas, pero igual no están en condiciones”, revela Victoria, directora de una Escuela Primaria en la montaña de Guerrero.

La Montaña: Un territorio olvidado por las autoridades

Las comunidades alejadas de la montaña son las más afectadas por la falta de inversión en educación. Pese a que las autoridades argumentan la dificultad para encontrar maestros radica en el aislamiento de la zona, Abel Becerra, del Centro de Derechos Humanos, denuncia la falta de voluntad política y la ausencia de un techo financiero para contratar personal docente.

La historia de Metlatonoc es un reflejo de la grave situación que enfrenta la educación en las comunidades marginadas de México. Se necesita un compromiso real por parte de las autoridades para transformar la educación en la Montaña, invirtiendo en infraestructura, recursos humanos y programas de apoyo integral para los niños.