Padres de familia retienen a 24 maestros y trabajadores en escuela de Hidalgo

Padres de familia con hijos estudiando en la escuela primaria “José Ángeles Montaño” en San Felipe Orizatlán, Hidalgo, cerraron los accesos con cadena y candado y retuvieron a los 24 maestros y trabajadores administrativos en su interior.

Desde ayer por la tarde, los padres de familia protestan porque aseguran les adeudan un millón 200 mil pesos del programa “La escuela es nuestra” cuyos recursos son para mejorar las condiciones de las aulas.

Además, de liquidar adeudos de luz, construir baños y otros servicios que necesita la comunidad estudiantil de dicho centro educativo ubicado en San Felipe Orizatlán, Hidalgo.

Ante estos hechos, autoridades escolares y municipales buscan dialogar con los inconformes, pero estos advirtieron que no se retirarán hasta no tener una respuesta concreta sobre los recursos que exigen.

se endurecen las protestas de padres de familia que mantienen retenidos a 24 maestros y trabajadores de la escuela primaria José Ángeles Montaño, ahora bloquean la carretera tres huastecas, para exigir la liberación de recursos del programa "La Escuela es…

Fue a través de la página de Facebook de la escuela que se difundieron las fotografías de los maestros y trabajadores retenidos dentro del plantel.

Mediante un texto y las fotos, los maestros dirigieron un mensaje a las autoridades para pedirles que atiendan la situación de exigencia de los padres de familia e indicaron que si bien no es la mejor medida, el haberlos retenido, entienden la situación pues viven con las carencias planteadas por los padres de familia.

“Los profesores que componen la plantilla de la escuela “José Ángeles Montaño”, con sede en la cabecera municipal San Felipe Orizatlán, nos dirigimos a las diferentes autoridades educativas, del gobierno estatal y federal para hacerles un llamado atento, respetuoso y enérgico sobre los hechos que se presentaron el día de hoy en nuestra escuela, es entendible la postura que tomaron los padres de familia de nuestra escuela, no decimos que sea la mejor, pero comprendemos la situación, por que como docentes sufrimos también por las carencias que sufre nuestra escuela”, señalaron.

Y agregaron que “como ciudadanos Huastecos le pedimos a las autoridades que tengan incumbencia en este asunto que hagan su trabajo, nada de esto estaría pasando si los que en sus manos está una solución hubieran hecho solo su trabajo, les pedimos de la manera más atenta que se atienda lo más pronto posible está situación, no pedimos otra cosa, no pedimos algo extraordinario, solo pedimos que hagan su trabajo quienes no lo hicieron en su momento y que hoy han provocado está situación, siempre respetuosos de las instituciones, quedamos a sus órdenes”.

¿Qué pasó en escuela de Hidalgo y por qué fueron retenidos los maestros?

Desde la tarde de ayer, 24 maestros y trabajadores administrativos fueron retenidos en la primaria “José Ángeles Montaño” por padres de familia que exigen el pago de un millón 200 mil pesos del programa “La Escuela es Nuestra”.

Los padres de familia inconformes señalaron que “desde hace dos años solo nos han mantenido documentados sin concretar la entrega de dicho beneficio”.

Y dijeron que en ese tiempo, los representantes de la delegación de la Secretaría del Bienestar les han entregado tarjetas bancarias para hacer el cobro sin que el dinero se haya depositado.

Esta noche 24 maestros y trabajadores administrativos cumplen 8 horas retenidos en la primaria José Ángeles Montaño en San Felipe Orizatlán, por padres de familia que exigen el pago de un millón 200 mil pesos del programa La Escuela es Nuestra, advirtieron que…

