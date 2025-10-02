El prompt definitivo para crear fotos profesionales con la IA de Gemini: así funciona

La Inteligencia Artificial está revolucionando la manera en que producimos imágenes. Ahora, con la IA de Gemini, el modelo de Google, es posible obtener retratos que parecen como si fueran salidos de un auténtico estudio fotográfico, esto lo puedes lograr tú también, siempre y cuando sepas usar el prompt adecuado.

A diferencia de otras herramientas, la Inteligencia Artificial de Gemini responde con mayor precisión a la hora de darle instrucciones muy específicas. Eso significa que debes describir la pose, la ropa, la iluminación y hasta los accesorios, y los mayores detalles para marcar la diferencia entre una foto promedio y una imagen con calidad editorial.

¿Cómo es el prompt ideal para IA de Gemini?

Uno de los ejemplos que se volvió popular entre los internautas y creadores de contenido es el que te presentamos a continuación:“Crea un retrato súper realista y en alta resolución (8K) de una persona con cabello largo y oscuro que cae sobre su hombro. Lleva un traje de vestir negro con camisa oscura debajo. Destaca un pendiente grande en forma de flor blanca en su oreja derecha. Las manos, con uñas pintadas claras, descansan en el regazo, con anillos dorados y pulseras en las muñecas. Está sentada o agachada ligeramente, mirando directamente a la cámara con expresión seria o contemplativa. El fondo es gris uniforme, con iluminación suave que resalta los rasgos faciales. Proporción 4:3, lo más realista posible.”

El resultado es simplemente impresiónate, con imágenes que parecen tomadas por un fotógrafo profesional, listas para usarse en tu perfil laboral, en tus portafolios, redes sociales e incluso hasta para campañas publicitarias.

Consejos para optimizar tu prompt en IA de Gemini

En Fuerza Informativa Azteca te pasamos estos consejos para que puedas mejorar tus resultados:

Debes ser muy específico

Recuerda que cuanto más clara sea tu descripción, mejor interpreta Gemini tu idea

Señala el estilo y contexto

Debes especificar si quieres algo editorial, cinematográfico o casual, etc.

Cuida la iluminación y resolución

Utiliza términos como “alta resolución”, “realismo” u “8K” para asegurar acabados nítidos

Preserva rasgos originales

Si trabajas sobre una foto base, pide a la Inteligencia Artificial que los mantenga sin cambios innecesarios.

Bookmark this Black hot trend and Repost for More interesting PROMPTS🔥

1️⃣ Open Gemini

2️⃣ Upload your pic 📸

3️⃣ Type your magic prompt ✍️

4️⃣ Click Generate ⚡#AI #Gemini #AIGenerated pic.twitter.com/iGTxxyh2Wb — Marry Evan (@marryevan999) October 2, 2025

Crear imágenes con IA de Gemini: ¿por qué estos prompts son clave?

Conforme a una serie de pruebas efectuadas por comunidades de desarrolladores y de artistas digitales, la precisión en los prompts es lo que diferencia a Gemini de otros generadores de imágenes. Con las instrucciones correctas, la Inteligencia Artificial puede producir resultados que compiten con la fotografía profesional; con lo que se reducen costos, además de que se elimina, por así decirlo, la necesidad de equipos especializados.

En el mundo digital, en donde la imagen lo es todo, la pregunta es inevitable: ¿confiarías en la IA de Gemini para tu próxima foto de perfil profesional o preferirías acudir a un fotógrafo profesional?