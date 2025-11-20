Fallido alto al fuego: Nuevos ataques de Israel a Hamás dejan 32 muertos

La mañana de este jueves se confirmó una nueva y letal ronda de ataques de Israel contra Hamás, los cuales causaron la muerte de al menos 32 palestinos y dejaron 88 heridos, según el Ministerio de Salud palestino.

Entre los fallecidos se encontraban 12 niños y 8 mujeres, lo que eleva la cifra total de muertos palestinos a 312 desde el inicio del alto el fuego negociado. Uno de los ataques más devastadores ocurrió en la zona de Zaytun, en el este de Gaza, donde murieron 10 personas.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) defendieron la operación como una violación del cese del fuego por parte de "varios terroristas" que según reportes, dispararon contra soldados israelíes en Khan Younis, aunque negaron tener bajas propias.

Israel ha realizado más de 174 ataques aéreos y de artillería directos contra campos de refugiados y viviendas de palestinos en toda la Franja de Gaza. pic.twitter.com/1hTmiGsajR — AJ+Español (@ajplusespanol) November 20, 2025

Hamás desmiente a Israel

Hamás condenó firmemente la acción, calificándola de "peligrosa escalada" e intentando desmentir la versión de las FDI. La organización exigió a Estados Unidos que ejerza una "presión inmediata y contundente" sobre Israel para que respete los términos del alto el fuego.

Este incidente es la tercera gran escalada desde el acuerdo de cese del fuego de octubre de 2024. Las escaladas anteriores, en esa misma fecha, dejaron un saldo de 150 palestinos y tres soldados israelíes muertos.

En un hecho relacionado que aumenta la tensión regional, Israel ejecutó ataques aéreos en el sur del Líbano contra lo que afirmó eran depósitos de armas de Hezbollah.

La nueva ronda de violencia ocurre pocos días después de que el Consejo de Seguridad de la ONU respaldara un plan de EU diseñado para avanzar hacia una paz más sostenible en el enclave devastado.

❌ OTRA VIOLACIÓN DEL CESE AL FUEGO: Dos terroristas fueron identificados cruzando la Línea Amarilla y acercándose a las tropas de las FDI en el sur de Gaza, representando una amenaza inmediata para ellas.



Tras la identificación, las tropas de las FDI abrieron fuego para… — FDI (@FDIonline) November 20, 2025

En qué consiste el nuevo plan de paz entre Hamás e Israel

El nuevo plan de paz entre Israel y Hamás, apoyado por la ONU y la administración estadounidense (Trump), consiste esencialmente en un acuerdo de tres fases diseñado para lograr un alto el fuego permanente en Gaza y la liberación de todos los rehenes.

Los nuevos ataques dejan claro que el nuevo plan, impulsado por Donald Trump, no ha dado los resultados que se esperaban.