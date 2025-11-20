Matan a balazos a Lauro Orozco, exalcalde de Ignacio Zaragoza, Chihuahua

La tarde del miércoles 19 de noviembre, autoridades de Chihuahua localizaron sin vida a Lauro Orozco Gómez, exalcalde de Ignacio Zaragoza, dentro de una camioneta pick-up estacionada sobre la calle Josefa Ortiz de Domínguez. El reporte ingresó a las 2:19 p. m. a través del radio operador de Seguridad Pública Municipal.

Al arribar, agentes estatales encontraron al exfuncionario con dos heridas de un arma de fuego: una que ingresó por el pómulo izquierdo, y otra más en el costado del cuello. En la unidad se aseguraron dos casquillos calibre 9 mm y dos teléfonos celulares.

El cuerpo fue trasladado por personal del Servicio Médico Forense para realizar la necropsia correspondiente, mientras la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación.

¿Quién era Lauro Orozco Gómez?

Lauro Orozco Gómez se desempeñó como alcalde de Ignacio Zaragoza en tres periodos:



2004–2007

2018–2021

2021–2024.

Tras concluir el último periodo, habitantes del municipio señalaron que siguió involucrándose en actividades comerciales y comunitarias en la región.

Según uno de los familiares, el exalcalde había salido de su casa rumbo a una bodega donde almacenaba mercancía para su negocio de venta de cerveza, vinos y licores.

FGE investiga el homicidio del exalcalde de Ignacio Zaragoza

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó que elementos de la Agencia Estatal de Investigación ya realizan entrevistas y análisis periciales para esclarecer el ataque.

Medios locales señalaron que el homicidio pudo haber ocurrido tras un seguimiento previo a los movimientos de la víctima, aunque la Fiscalía no ha confirmado ninguna línea de investigación.

Hasta el momento no hay personas detenidas.

Movimiento Ciudadano exige justicia por asesinato de Lauro Gómez

El partido Movimiento Ciudadano en Chihuahua, del cual Orozco Gómez fue candidato a diputado local, lamentó el asesinato y exigió a las autoridades un avance real en las investigaciones.

Otra de las voces fue el diputado federal Alfredo “El Caballo” Lozoya, quien también se pronunció desde redes sociales, destacando la trayectoria del exalcalde Orozco Gómez y subrayando la necesidad de que el crimen no quede impune.