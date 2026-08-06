Mitos de ver directamente un eclipse parcial: así puedes observarlo de forma segura

Este 12 de agosto, un eclipse solar total recorrerá gran parte de la Península Ibérica, por lo que muchas partes de Europa podrán ver este fenómeno de manera total y parcial, pero ¿qué tan seguro es mirarlo directamente?

¿Se puede mirar directamente un eclipse parcial?

De acuerdo con la NASA, no es seguro mirar directamente al Sol sin protección ocular durante ninguna de las fases de un eclipse.

La única excepción ocurre durante la fase de totalidad, cuando la Luna cubre por completo al astro rey, momento en el que puede observarse a simple vista de forma segura por un breve periodo.