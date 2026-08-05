La duración exacta que tendrá el eclipse solar del 12 de agosto que oscurecerá el cielo completamente

Por primera vez en mucho tiempo, el cielo vivirá dos noches en un mismo día con la llegada del eclipse solar del 12 de agosto. Al atardecer, la Luna cubrirá por completo el Sol, marcando un evento que no se repetía desde hace más de 100 años en la Península Ibérica.

El eclipse de Sol solo podrá ser visto en algunas ciudades de Europa, dejando fuera de la franja de visibilidad a México y países de latinoamérica, pero ¿sabes cuánto tiempo durará este fenómeno astronómico?

Duración exacta del eclipse solar del 12 de agosto de 2026

La NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio) confirmó que el eclipse de Sol recorrerá una franja de aproximadamente 8 mil 260 kilómetros, abarcando zonas de Groenlandia, Islandia, España y Baleares.

Debido a la curvatura terrestre, la silueta de la Luna no alcanzará tocar el disco solar desde la perspectiva del Golfo de México, razón por la que ningún estado del país podrá visualizar el evento.

El eclipse alcanzará su punto a las 11:46 de la mañana hora del centro de México, mientras que en España iniciará a las 19:30 horas, oscureciendo por completo a las 20:30 horas.

La punto máximo del eclipse durará solo 2 minutos y 18 segundos, aunque el evento en sí tendrá una duración de 4 horas, concluyendo al anocher de la península.

