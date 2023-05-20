Propone Sheinbaum que Tren Suburbano llegue a Pachuca

Durante la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México, celebrada en Pachuca, Hidalgo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum anunció se trabajará en conjunto con el Estado de México e Hidalgo, para que el Tren Suburbano llegué hasta la capital hidalguense.

Dicha ampliación tendría una conexión con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), estás conexiones significarían un gran proyecto de movilidad para las tres entidades.

Se amplía la zona metropolitana, Hidalgo con más municipios

Como parte de los acuerdos alcanzados en esta reunión de los mandatarios, se anunció la incorporación de 13 municipios del estado de Hidalgo a la Zona Metropolitana del Valle de México.

Con esta incorporación de los municipios hidalguenses, la Zona Metropolitana del Valle de México queda conformada con las 16 alcaldías de la Ciudad de México, 59 municipios del Estados de México y ahora 14 municipios de Hidalgo.

Otro de los acuerdos fue la creación del Corredor Logístico Industrial para la Zona Metropolitana del Valle de México, teniendo como centro el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

"El tener un Corredor Logístico, por supuesto, genera un potencial enorme, pero también una visión de ordenamiento territorial en donde el crecimiento urbano no se siga congregando en el oriente de la Zona Metropolitana, que ya de por sí tiene diversos problemas, sino que se encamine hacia esta zona, resolviendo todos los problemas del desarrollo y los servicios urbanos, pero que tenga como esencia el crecimiento y el desarrollo económico de la zona", mencionó la jefa de gobierno capitalina.