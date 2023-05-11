Claudia Sheinbaum afirma que México está listo para tener una mujer en la presidencia

La jefa del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que México se encuentra listo para tener a una mujer en la presidencia, esto, referente a sus aspiraciones de llegar al poder Ejecutivo para las elecciones 2024, esto, en la sesión de preguntas y respuestas de la Feria por la paz, la igualdad y una vida libre de violencia para niñas y adolescentes.

Al ser cuestionada, sobre si en sus aspiraciones políticas ha sufrido violencia de género, Claudia Sheinbaum respondió que algunas veces ha recibido comentarios machistas; sin embargo, ella aseguró que tiene todo para llegar a la presidencia.

"Nadie puede decirnos que no podemos, la violencia, en general, minimiza a las personas, genera problemas en la autoestima de las personas. Cuando hay violencia contra las mujeres, muchas veces las mujeres nos sentimos menos por esa violencia que hemos vivido durante tanto tiempo", señaló.

Esta tarde emitiremos un decreto en la Gaceta Oficial para que las mujeres policías tengan garantizado el total de sus percepciones salariales durante su periodo de maternidad.



Estas percepciones incluyen su sueldo base, así como prestaciones ordinarias y extraordinarias. pic.twitter.com/DccYMrfk7T — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) May 10, 2023

En ese sentido, la jefa capitalina aseveró: "Cuando se hace una encuesta, ahora a las personas se les pregunta, ¿qué quisieras, que el próximo presidente fuera hombre o mujer? Y solo el 20% dice hombre, el 30% dice mujer, es decir, más personas dicen que prefieren mujer presidenta que hombre". Posteriormente, contestó a "claro que sí", ante la pregunta de si México está preparado para una mujer como presidente.

Cabe destacar que momentos después de la declaración de Claudia Sheinbaum, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard contestó: "Hemos estado preparadas, no sé por qué tenía dudas".

Bardas pintadas con propaganda de corcholatas se mantendrán en la CDMX

Sheinbaum fue cuestionada sobre las bardas con propaganda con corcholatas, las cuales se han visto borradas en los días recientes; sin embargo, aseguró que no fue una orden por parte de ella, y que incluso se pintaron bardas referentes a su persona. Aunado a ello, señaló que le pidió al secretario de Obras de la capital que las bardas se mantengan.

Marcelo Ebrard habla sobre las pintas borradas con su imagen en la CDMX

Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón reaccionó ante las bardas pintadas con su imagen, las cuales se vieron eliminadas, señalando indirectamente que "ciertas personas andan con todo, borrando mensajes y muestras de apoyo".

Sin embargo, el canciller lo tomó con humor y mostró su postura a través de un video en su cuenta de Instagram.