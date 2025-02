“Un día sin inmigrantes” Protesta que busca frenar redadas en Estados Unidos

Las calles de varias ciudades de Estados Unidos se llenaron de manifestantes exigiendo el fin de las deportaciones de inmigrantes indocumentados, asegurando que la comunidad migrante representa una gran fuerza en el país.

Durante el fin de semana, las protestas se extendieron por Texas, Misuri, Georgia, Ohio, Idaho y California, con Los Ángeles como el epicentro de las concentraciones, donde los bloqueos se prolongaron por más de ocho horas.

“Un día sin inmigrantes": la protesta que busca frenar las redadas en Estados Unidos

En medio de la tensión por los arrestos y deportaciones, un grupo de activistas lanzó la convocatoria para “Un Día sin Inmigrantes”, una iniciativa que busca evidenciar el impacto de la comunidad migrante en la economía estadounidense.

“Mucha gente está afectada por las deportaciones que están ocurriendo en este país. No íbamos a quedarnos adentro, íbamos a salir, íbamos a construir este movimiento e íbamos a luchar” expresó Stevan Hernández, uno de los manifestantes.

La protesta invitaba a trabajadores, estudiantes y consumidores a ausentarse de sus actividades o cerrar negocios como una forma de demostrar la importancia de su contribución en el país, especialmente en sectores como la construcción, la agricultura y los servicios públicos.

Miles de manifestantes en varias ciudades de #EU exigieron el fin de las deportaciones masivas durante el fin de semana.



Activistas han convocado a #UnDiaSinInmigrantespara demostrar la importancia de esta comunidad en la economía estadounidense.



Con información de… pic.twitter.com/PJGj2o8Lvn — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 4, 2025

Deportaciones en aumento: La estrategia de Donald Trump

A pesar de las protestas, el presidente Donald Trump ha reafirmado su postura contra la inmigración indocumentada. El mandatario ha enfatizado que su estrategia se enfoca en la deportación de inmigrantes arrestados bajo sospecha de diversos delitos, pero las cifras reflejan una incertidumbre para la comunidad latina.

Mientras en 2024 el promedio diario de detenciones era de 311 personas, recientemente se han reportado hasta mil, 200 arrestos diarios. Una cantidad que pone presión sobre la comunidad migrante, y que los ha llevado a una mayor movilización y resistencia.

“Vamos a seguir luchando. Yo voy a seguir luchando. Siempre me he preocupado por los derechos de los inmigrantes. Soy un defensor de los inmigrantes y seguiré utilizando mi voz tanto como pueda para aquellos que no pueden hacerlo” narró Jennifer Vidales, otra manifestante pro-migrante.