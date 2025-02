"Un día sin inmigrantes": Protestas en Estados Unidos por políticas migratorias de Donald Trump

Desde San Diego hasta Nueva York, decenas de personas se sumaron a la iniciativa “Un Día sin Inmigrantes”, una protesta pacífica que buscó evidenciar el impacto de la comunidad latina en la economía y la sociedad estadounidense.

La campaña fue impulsada por el activista hondureño Osman Milla el pasado 27 de enero a través de redes sociales, y en pocas horas se hizo viral.

“Un día sin inmigrantes” en Estados Unidos

El llamado fue claro: no asistir al trabajo, no enviar a los niños a la escuela y no realizar compras durante el lunes 3 de febrero. Una forma de demostrar que no todos los inmigrantes son “criminales”, como muchas veces son retratados en discursos políticos, sino una fuerza fundamental que impulsa la economía y la vida cotidiana en el país.

Restaurantes, tiendas y otros negocios propiedad de inmigrantes cerraron sus puertas en solidaridad con la causa, reflejando el sentir de una comunidad que, pese a haber llegado persiguiendo el sueño americano, sigue enfrentando la sensación de no pertenecer.

“Nadie es ilegal en territorio “robado"" fueron parte de las consignas que se pudieron leer en las marchas que se realizaron en distintos puntos del país.

¿Golpe a la economía? El sentir de “Un día sin inmigrantes”

Uno de los puntos clave de “Un Día sin Inmigrantes” fue la recomendación de no realizar compras en ningún establecimiento. Esto buscó enviar un mensaje contundente sobre el poder adquisitivo de la comunidad latina, que según estudios recientes, representa una fuerza en Estados Unidos.

“Estamos pausando nuestras operaciones por un día para honrar esta causa y amplificar su mensaje. Los inmigrantes son la columna vertebral de nuestra fuerza laboral, nuestra cultura y nuestro futuro compartido. Animamos a otros a que nos apoyen”, así fue como negocios se sumaron a la campaña lanzada en redes sociales.

Si bien este tipo de iniciativas no son nuevas, las políticas migratorias de Donald Trump y las recientes redadas han llevado a la comunidad latina a pronunciarse en contra y fortalecer el movimiento: “Un día sin inmigrantes”.