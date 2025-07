Indignación en Bogotá: ambulancias hacen arrancones, una fue usada en un robo millonario

Un hecho insólito y alarmante quedó registrado en video, luego de que dos ambulancias participaron en unos arrancones clandestinos en calles de Bogotá.

Este suceso ocurrió desde el sábado 28 de junio de 2025, cerca de las 9 de la noche, en la zona industrial de Bogotá, justo entre la calle 21A y la carrera 71, a muy poco metros de la avenida Boyacá; sin embargo, las imágenes recién se dieron a conocer.

VIDEO: ambulancias protagonizan carrera clandestina en Bogotá

En las imágenes del video, que se viralizó en redes sociales, se muestran a dos ambulancias alineadas mientras una mujer da la señal de inicio del “arrancón nocturno”. Acto seguido, encienden sus sirenas, las mismas que deberían usarse para emergencias médicas, y arrancan a toda velocidad. El ambiente, lejos de una urgencia, es sacado precisamente de una competencia callejera.

🚨 #Colombia | Autoridades investigan a dos ambulancias que participaron en “arrancones” clandestinos.🚑



Una de las unidades no está activa en el sistema de emergencias. La otra fue usada en 2024 para transportar dinero robado a un banco.



¿Hasta dónde llegará esta… pic.twitter.com/ZRAYBZByx8 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 31, 2025

¿Qué se sabe de las ambulancias en arrancones de Bogotá?

Una de las unidades, según la Secretaría de Salud de Bogotá, no está habilitada para operar como servicio de emergencia; esto debido a que no cumple con los requisitos establecidos por las autoridades. Esta ambulancia está afiliada a la empresa Emergency Management Training S.A.S., la cual aseguró no tener conocimiento de lo sucedido con la unidad.

La segunda ambulancia sí es una figura activa en el sistema distrital, además de que pertenece a AYP Ambulancias S.A.S., cuyo abogado, Jesús David Valero, confirmó a medios locales que ya se comenzó con una investigación interna para determinar quién operaba la unidad de emergencia durante esa noche.

Ambulancia usada en robo millonario a banco en Colombia

Lo más inquietante de este caso es que esta última unidad coincide en placas, además de en características con otra que fue utilizada en diciembre de 2024 para transportar mil 200 millones de pesos colombianos que fueron robados a un banco en Mesitas del Colegio.

La empresa señaló que aún no hay pruebas definitivas que vinculen ambos hechos, pero la Fiscalía de Colombia ya investiga.

El coronel Jhon Silva, comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, advirtió acerca de las maniobras peligrosas y confirmó que se aplicarán sanciones. Por su parte, la Secretaría de Salud anunció que pondrá el caso en manos de las autoridades competentes.

¿Qué tan seguras son realmente las ambulancias en las calles de Bogotá? Este escándalo abre un debate urgente acerca de la supervisión de los vehículos destinados a salvar vidas.