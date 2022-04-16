Continúan protestas contra el presidente Rajapaksa de Sri Lanka

Decenas de miles de manifestantes de Sri Lanka que exigen la renuncia del presidente Gotabaya Rajapaksa por los problemas económicos del país intensificaron sus protestas en la capital, Colombo, el sábado 16 de abril.

Las protestas han estallado en Sri Lanka durante semanas mientras la gente, enojada por los prolongados cortes de energía y la escasez de combustible y medicamentos, exige la renuncia del presidente.

El sábado, el número había aumentado a decenas de miles con rugidos ensordecedores de eslóganes anti-Rajapaksa mezclados con cantos y bailes al son de burlas contra el presidente en ejercicio en el sitio de protesta en Colombo, el cual está ubicado cerca de la oficina de Rajapaksa, que se ha denominado "Gota-Go Village" por algunos.

La nación isleña de Sri Lanka se encuentra en medio de su peor crisis financiera desde la independencia en 1948, con una escasez de divisas que paraliza las importaciones de combustible y medicamentos y genera horas de cortes de energía todos los días.

Aaron, un ingeniero de 21 años, estaba entre los manifestantes y dijo que estaban preparados para continuar con las protestas hasta que el presidente en el poder renuncie y entregue su cargo.

"En realidad este es el séptimo día de protestas, creo que no detendremos esta lucha hasta que el gobierno de una resolución, una solución", dijo.

El hermano mayor del presidente de Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, actualmente se desempeña como primer ministro. Su hermano menor, Basil Rajapaksa, fue ministro de Finanzas hasta principios de este mes. Otros miembros de la familia también ocuparon cargos gubernamentales.

A principios de esta semana, Sri Lanka dijo que suspendería el pago de las deudas externas antes de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para un programa de préstamos, en lugar de utilizar sus escasas reservas de divisas para proporcionar lo esencial a sus 22 millones de habitantes.