Sri Lanka en toque de queda tras protestas por escasez de combustible

El toque de queda impuesto por el Gobierno de Sri Lanka después del recrudecimiento de las protestas contra el empeoramiento de la escasez de combustible y de alimentos, ha hecho que muchos residentes se sintieran incómodos.

Frente a los cortes de energía, la falta de combustible, alimentos esenciales y medicamentos, la ira pública ha alcanzado un nuevo nivel en el país.

En un intento por evitar más disturbios, Sri Lanka impuso un toque de queda en todo el país desde las 18:00 (hora local) del sábado hasta las 6:00 a.m. (hora local) del lunes, además de un estado de emergencia declarado por el presidente Gotabaya Rajapaksa.

🇱🇰 | AHORA | La situación en Sri Lanka empeora. Las manifestaciones pasaron a ser enfrentamientos y la policía ha solicitado ayuda al ejército. Apagones, escasez de combustible, falta de alimentos y hospitales sin suministros son las causas del estallido. pic.twitter.com/NKADsZkHAN — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) April 3, 2022

No hay alimentos ni combustible en Sri Lanka

En Colombo, capital de Sri Lanka, peatones caminaban con prisa por la calle con los artículos comprados en las manos, y se sintieron abrumados e incómodos por el aviso repentino del toque de queda.

Isvisha, residente de Colombo:

Es muy incómodo para mí porque estamos trabajando. Hoy de repente anunciaron el toque de queda, entonces, ¿cómo se supone que volvemos a casa? Es muy incómodo para nosotros.

#BREAKING Estallan protestas sociales en Sri Lanka. Ejecutivo corta el acceso a redes sociales. Gobierno local declara estado de emergencia e impone toque. Las manifestaciones sociales se realizan debido a crisis económica y a la falta de combustible#ONU #SriLankaCrisis #Rusia pic.twitter.com/OssoRQhTmL — Renemassmedia (@renemassmedia) April 3, 2022

Además, un gran número de personas hacían fila frente a las gasolineras con la esperanza de obtener combustible, ahora que el país enfrenta una crisis cambiaria que obligó a una devaluación de la moneda y afectó los pagos de importaciones esenciales.

En años recientes, la gente de Sri Lanka se ha visto afectada por varios inconvenientes, como la falta de combustible, gas, leche en polvo y los cortes de energía. Los "ceilandeses" esperan que el Gobierno pueda tomar medidas efectivas para mejorar la situación.

Al mismo tiempo, la gente de la capital mantuvo sus tiendas abiertas, las luces de neón parpadeando y los vehículos en marcha. Y rara vez se veían soldados y policías en las calles.

Sin embargo, fuera de Colombo, donde los ingresos son más bajos, manifestantes habían salido a las calles para protestar ya que la crisis económica los golpea con más fuerza.

🇱🇰#SriLanka - El ejército de Sri Lanka tomó las calles de Colombo, el país asiático vive un estallido social. pic.twitter.com/cA9BNrS9Yt — DATOWORLD (@Datoworld) April 3, 2022

¿Cómo se le dice a la gente de Sri Lanka?

Ceilandés, ceilanés y esrilanqués son los gentilicios con los que se designa a los habitantes de Ceilán (Sri Lanka). Junto con los nombres ceilandés y ceilanés, la Ortografía académica recoge también el nombre esrilanqués, creado a raíz del cambio del nombre oficial de la isla: Sri Lanka. Es famosa por sus docenas de ruinas budistas, incluida la ciudadela de Sigiriya del siglo V, con su palacio y sus frescos.