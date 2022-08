Protestas en Venezuela: trabajadores exigen aumentos salariales.

¡Protestas en Venezuela! Trabajadores de la educación y la salud salieron a las calles de Caracas este jueves 11 de agosto, en protesta por el retraso en el pago de bonos y aumentos salariales.

Trabajadores públicos, desde maestros hasta enfermeras, denunciaron que el gobierno se ha atrasado en el pago de los aguinaldos, entre otros beneficios.

Keta Stefani / Profesora universitaria:

Esperamos dialogar y negociar una salida que nos permita superar la emergencia humanitaria en este país”.

La policía antidisturbios impidió que los manifestantes llegaran a la sede de la Defensoría del Pueblo, pero una comisión entregó a las autoridades un documento con sus demandas.

“Los trabajadores no tenemos miedo. No retrocederemos porque hoy estamos dispuestos a seguir luchando en las calles y ejerciendo el arma más potente de los trabajadores que es la protesta. No impedirán que ganemos nuestros derechos”., dijo Ana Rosario, residente de Caracas y enfermera de profesión, presidenta de la Asociación de Enfermería.



Protestas también en favor de Nicolás Maduro en Venezuela

En tanto, simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro también marcharon este jueves por las calles del centro de Caracas contra lo que califican como el robo de bienes venezolanos en el exterior y por el cual culpan a Estados Unidos.

Entre ellos estaba Lucila Araque, quien aseguró participar en las protestas en apoyo al presidente Nicolás Maduro: “Estamos aquí en las calles para que se restablezcan todos nuestros derechos laborales a todos los trabajadores, especialmente en apoyo al presidente Nicolás Maduro Moros”.

La alta inflación y el cambio gradual de Venezuela al dólar están ampliando la brecha salarial entre los trabajadores del sector público y privado.

En Venezuela, los empleados públicos ganan el equivalente a entre $30 y $100 dólares al mes, según las revisiones salariales del gobierno.

Los miembros de la Asamblea Nacional progubernamental han dicho que el gobierno carece de recursos suficientes para cumplir con sus compromisos laborales debido a las sanciones de Estados Unidos.

“Estamos aquí en defensa de nuestro pasivo y nuestro patrimonio laboral por la recuperación de todo lo que le han quitado a Venezuela. Por la defensa de nuestra patria y de todas las conquistas que hemos tenido durante la revolución”., dijo Silvia Navarrete, empleada pública.