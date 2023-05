Noy hay consecuencias tras comentarios entre México y Perú, afirma PT

Legisladores del Partido del Trabajo (PT) minimizaron la decisión del Congreso dePerú de declarar “persona non grata” al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Dicen que hoy lo único que hay es un enfriamiento coyuntural en las relaciones entre ambos países.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Alfredo Femat, no prevé una ruptura en las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

“Simplemente, se enfrían las relaciones por ahorita por un momento con Perú, solamente con Perú, pero no pasa a mayores…Yo creo que en este momento no, si se sigue profundizando ahí el distanciamiento se pudiera dar, pero yo digo que en este momento no, yo creo que hay cosas importantes en este momento que hay que atender”.

#EnLaMañanera | Así respondió el presidente @lopezobrador_ después de que fue declarado persona no grata en por el Congreso de #Perú pic.twitter.com/OR5GVbyXkr — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 26, 2023

Cámara de Diputados no hará un pronunciamiento institucional: PT

El diputado del PT rechazó que las declaraciones de AMLO sobre lo acontecido en Perú se trate de una injerencia que viole los principios de la doctrina Estrada de no intervención en asuntos internos de otras naciones.

“El presidente ha hecho declaraciones en términos de lo que ha pasado en Perú, pero yo creo que no pasa de ahí, malo que México tomara acciones, patrocinara, generara una situación de incertidumbre en Perú, son declaraciones y cuando son declaraciones no pasa de ahí… Son declaración del titular de uno de los poderes no del país”, enfatizó el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.

Alfredo Femat aseguró que no prevén que la Cámara de Diputados haga un pronunciamiento institucional ni contra el Congreso de Perú ni su gobierno, por lo que mantendrán los trabajos con el Grupo de Amistad México - Perú.

Congreso de Perú declara persona non grata a AMLO

El Pleno del Congreso de Perú aprobó por mayoría este jueves 25 de mayo declarar ‘persona non grata’ al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), debido a las constantes injerencias en los asuntos políticos de ese país, además de negarse a entregar la presidencia temporal de la Alianza del Pacífico.