PT arropa a Fernández Noroña como presidenciable, pide medirlo con corcholatas

Ciudad de México. A pesar de las diferencias por ir solos en la elección de Coahuila, hay voces de legisladores del PT piden a Morena incluir a Gerardo Fernández Noroña en la medición de encuestas con las corcholatas para definir quien encabezara la candidatura presidencial de la coalición Juntos Hacemos Historia.

Para el diputado del PT, Reginaldo Sandoval en la coalición los tres partidos que la integran deben poner a su candidato para que el pueblo elija a quien lanzaran rumbo al 2024.

Aseguró que el PT está más que listo, “Noroña es la propuesta del PT para el 24, Noroña se tiene que medir (con las corcholatas) y si Noroña gana debe encabezar la sucesión de Andrés Manuel, si Noroña pierde, pues, ya también hay que decir hay que sumarnos, o sea estamos claro de esos, porque si aceptamos el método hay que responder”.

Reginaldo Sandoval dijo que en el PT confían en que la contienda interna y las diferencias por la elección en Coahuila no afectaran el proceso de medición para elegir al candidato presidencial que representara a Morena-PVEM-PT.

¿Quienes son las corcholatas del presidente AMLO?

Las corcholatas que encabezan las encuestas son el canciller Marcelo Ebrard, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el secretario de Gobernación Adán Augusto López. Actualmente han intensificado sus actos públicos en diferentes estados con el fin de promocionarse como posibles presidenciables de Morena.

Estas actividades han provocado que se tengan dudas sobre la procedencia de los recursos utilizados, sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha aclarado que está prohibido el uso de recursos públicos en actos de precampaña.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ adelanta que apoyará a quien gane encuesta de Morena para definir candidato presidencial pic.twitter.com/vuIxErSnZx — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 25, 2023

En días pasados, el jefe del ejecutivo fue cuestionado sobre sus presidencias de las corcholatas que buscan ganar la encuesta interna de Morena rumo a las elecciones de 2024 por la presidencia del país. AMLO respondió que no tiene preferencia por nadie y señaló que apoyará a quien sea favorecido por la encuesta interna de Morena para definir al candidato presidencial de ese partido.

