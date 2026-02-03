PT impugna consulta de Salomón Jara en Oaxaca por “casillas zapato” y fraude masivo

Lo que parecía una alianza inquebrantable en el sureste mexicano ha mostrado una profunda fractura. El Partido del Trabajo (PT), socio histórico de Morena a nivel nacional, ha decidido ir legalmente en contra del proceso democrático encabezado por el gobernador morenista de Oaxaca, Salomón Jara Cruz.

En un movimiento que ha sacudido la política local, la dirigencia del PT confirmó que presentó formalmente un recurso de inconformidad ante el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO). El objetivo es claro y contundente: exigen que se revoque el cómputo de las casillas de la reciente consulta de revocación de mandato, alegando que el proceso estuvo viciado por irregularidades que recuerdan a las "viejas prácticas" electorales que la autodenominada Cuarta Transformación prometió erradicar.

La matemática imposible: Votos que superan el 100%

El argumento central de la denuncia petista se basa en la estadística. En el escrito entregado a las autoridades electorales, el partido documentó la existencia de lo que coloquialmente se conoce como "casillas zapato".

Según el análisis de las actas presentadas por el PT, se detectaron secciones electorales donde la participación ciudadana no solo fue atípicamente alta, sino matemáticamente imposible. Los registros indican casillas con una afluencia igual o superior al 100 por ciento del listado nominal.

Susto para Salomón Jara: 38% vota por revocarle el mandato y PT exige su renuncia

"Esto representa una mayúscula anomalía", señala el documento legal. En términos prácticos, esto implicaría que no solo votaron todos los vecinos registrados (algo inédito en la historia democrática de México), sino que aparecieron votos adicionales, sugiriendo un evidente relleno de urnas o manipulación de actas para inflar el respaldo al mandatario estatal.

La figura de AMLO y la coacción digital

Más allá de la ingeniería electoral en las urnas, el PT acusó una estrategia de manipulación mediática y coacción del voto. La impugnación detalla el uso indebido de redes sociales, específicamente a través de portales de Facebook, donde se desplegó una campaña sistemática para confundir al electorado.

La denuncia sostiene que se utilizó la imagen y figura del expresidente Andrés Manuel López Obrador para presionar a los votantes, vinculando la permanencia de Salomón Jara con la lealtad al líder moral del movimiento. Esta táctica, según el PT, vulnera los principios de equidad e imparcialidad, al usar el capital político de AMLO para legitimar una gestión local cuestionada.

Con este recurso, el balón está ahora en la cancha del Tribunal Electoral de Oaxaca , que deberá decidir si valida una consulta con números "milagrosos" o si da la razón al aliado incómodo que ha decidido destapar la cloaca electoral en el estado.