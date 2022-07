Crean en Puebla una paleta basada en el platillo de Chiles en Nogada

En la ciudad de Puebla existe una paletería muy particular, aqui se pueden encontrar paletas de personajes favoritos, pero hay una que en particular ha llamado la atención de los clientes, se trata de la paleta Monja Nogada, la cual está hecha con la tradicional crema que llevan los chiles en nogada, además de que está elaborada con la formade una monjita, así no los dice Nora Pérez, una de las vendedoras de la paletería:

” Es una monjita en honor a las monjitas agustinas del convento de Santa Mónica que son las que hicieron el chile como lo conocemos hoy y las paletas pues son solo la nogada, es una receta familiar exactamente y pues lleva digamos lo principal “

Se busca complacer a paladares exigentes

Es debido al gran sabor que tiene esta paleta que tiene la aceptación de los poblanos, quienes se dan tiempo de probarla, incluso aseguran que con cada mordida la nostalgia llega al recordar el sabor del tradicional chile en nogada, platillo cien por ciento mexicano y que tiene su origen en la entidad poblana, asi lo dicen quienes ya ha probado la famosa paleta:

” Es innovador y va a agradar a mucha gente, es un platillo típico de Puebla y aparte estamos en épocas de calorcito y estar súper rico que no nada más lo tengas en el platillo sino que también un postresito después de comer “

Hay más paletas por degustar

Pero no sólo la paleta de nogada es la carácterística de este lugar hay otros que tambié resaltan, como lo es la paletas con la temática de Hary Potter o de Star Wars que son de las preferidas por los niños, así lo explica la vendedora del lugar Nora Pérez:

” Tengo la línea de star wars, aparte tengo unos de Harry Potter, la extensión donde sale el tren a Howards, unos unicornios para las chicas más pequeñitas entonces tengo surtido para todos los gustos. se lleva mas o menos un día y medio en hacer una paleta ”

Esta es La combinación de sueños y materialización de los mismos la que ha dado como resultado no solo un producto peculiar sino la aprobación de los poblanos que se ve reflejado en las ventas.