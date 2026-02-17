Ataque en Angelópolis: Madre explota contra gobernador de Puebla tras el ataque a su hijo

La madrugada del 14 de febrero de 2026 dejó una marca de terror en la zona de Angelópolis. Un ataque directo con ráfagas de fuego contra una camioneta Mercedes Benz blanca cobró la vida de tres personas frente al bar “Sala de Despecho”, en la avenida Osa Mayor.

Entre las víctimas se encontraba Joaquín Wirth García, de 34 años. Tras el suceso, declaraciones del gobernador Alejandro Armenta sugiriendo que “las cuatro de la mañana es un horario muy complicado” y aludiendo a posibles vínculos delictivos, encendieron la indignación de los deudos.

En entrevista exclusiva para Hechos AM, Sissy García, madre de Joaquín, desmintió categóricamente la narrativa oficial que intenta criminalizar a su hijo.

“Me sorprende que el gobernador diga eso”, madre de víctima en Angelópolis

Ante las versiones que ligaban el ataque a drogas o ajustes de cuentas, la señora García fue tajante: “Son tonterías”. Describió a Joaquín como un arquitecto de interiores, dedicado al arte y ajeno a cualquier actividad ilícita.

“Me sorprende que el gobernador diga eso. ¿Esos son los líderes que tenemos? Lo único que hacen es cubrir lo que a ellos les puede afectar... Es un mal comentario, no hay empatía”, declaró Sissy García, lamentando que la autoridad culpe al horario y no a la inseguridad.

Uno de los puntos más relevantes de la entrevista es la relación entre las víctimas. La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga un “ataque directo” contra los ocupantes del vehículo, lo que sugería un grupo consolidado; sin embargo, la madre reveló que no eran amigos de toda la vida ni socios.

“Hasta donde yo sé, se conocieron esa noche... A la única que conocía ciertamente es a Gisele (la psicóloga). A Emmanuel y a quien fue por ellos con la camioneta, los conoció en ese momento”, aclaró.

Esto debilita la teoría de que Joaquín pertenecía a una estructura criminal que operaba en conjunto con el conductor o los otros pasajeros (Gisele Ortiz, 33 años, y Emmanuel Esteban Campaña, 28 años).

Balacera en Puebla: 4 detenidos y 5 heridos colaterales

El ataque, ocurrido cerca de la Estrella de Puebla, dejó también a cinco personas heridas como “daño colateral”. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) activó un operativo que derivó en la captura de cuatro presuntos agresores (incluido un menor de edad) y el aseguramiento de motocicletas usadas en el crimen.

A pesar de las detenciones, la familia Wirth enfrenta la burocracia de una justicia lenta. Sissy García denunció que no han podido cremar el cuerpo de su hijo porque la Fiscalía advierte que podría requerirlo para más peritajes.

“Esta ‘justicia’ es tan buena que seguramente sacarán a nuestro hijo para revisar dónde fueron los disparos, como si no pudieran haberlo hecho antes”, sentenció.

Mientras la zona de Angelópolis intenta recuperar la normalidad comercial, una madre en duelo exige que la memoria de su hijo no sea manchada para justificar la violencia que azota a Puebla.

