¿Ya la viste? Google lanza una animación especial para Erling Haaland inspirada en los vikingos; así la puedes ver

Google volvió a sorprender a sus usuarios con uno de sus característicos guiños interactivos. En esta ocasión, el gigante tecnológico lanzó una animación muy especial en homenaje al futbolista Erling Haaland, inspirada en el popular ritual vikingo noruego de remo. Conoce cómo ver esta animación en tu pantalla.

¿Cómo ver la animación de Haaland en google?

Ver la animación es muy sencillo. Solo debes de abril el navegador de Google y escribir “Haaland” o “Erling Haaland” en el buscador.

Al realizar la búsqueda, la animación aparecerá automaticamente en la pantalla como un homenaje al delantero noruego inspirado en los vikingos.

Una vez que termine, Google también te ofrecerá varias opciones para interactuar con ella: podrás compartirla, reproducierla nuevamente o cerrarla si deseas continuar navegando con normalidad.

#Haaland #Noruega #Futbol ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias Haaland conquista a México Además de brillar en la cancha, Erling Haaland se ha convertido en uno de los jugadores más populares entre los aficionados durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El delantero noruego, apodado "El Androide", también acapara reflectores en redes sociales, donde miles de mexicanos han mostrado su admiración e incluso le han hecho una peculiar petición: que ayude a eliminar a Inglaterra. Entre goles, carisma y memes, Haaland se ha ganado un lugar especial entre la afición tricolor. Lo viste en #LosRuizLara co @christian_larah y @roberto.ruizg. #Mundial2026

¿Quién es Herling Haaland?

Detrás de la imagen del imponente goleador que hoy domina el futbol mundial, Erling Haaland fue un niño apasionado por el balón que pasó incontables horas entrenando en su ciudad natal de Beyne, Noruega.

Su antiguo entrenador en las categorías inferiores del Bryne FK, Espen Undheim, recuerda que, aunque de pequeño era un jugador delgado, ya destacaba por su instinto goleador, su intensidad competitiva y la forma en que se celebraba cada anotación recorriendo el campo con entusiasmo.

Desde muy joven, Haaland mostró una mentalidad diferente. Entrenaba varias veces por semana después de la escuela y, consciente de que dependía casi por completo de su pierna izquierda, trabajo para mejorar el uso de la derecha.

De acuerdo con CNN, su mayor virtud siempre fue la exigencia consigo mismo: se molestaba cuando no recibía el balón o desperdiciaba una oportunidad de gol, una actitud que con el tiempo transformó en una de las claves de su éxito.

Su crecimiento futbolístico estuvo acompañado de una importante evolución física. Durante la infancia no contaba con una ventaja de tamaño frente a sus rivales, por lo que desarrolló aspectos como el posicionamiento, el movimiento y la técnica.

Más adelante, al ganar estatura y masa muscular, esas cualidades se combinaron con un físico privilegiado que hoy lo convierte en uno de los delanteros más difíciles de marcar.

Tras destacar en las categorías juveniles del Bryne, Haaland dio el salto al Molde en 2017 donde comenzó a llamar la atención de clubes europeos.

Su explosión definitiva llegó en el Mundial Sub-20 de 2019; cuando anotó nueve goles en un solo partido frente a Honduras y terminó como el máximo goleador del torneo.