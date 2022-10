El Punto de VistalVazo | El “Ángel de la Independencia madreado”

¡El Ángel madreado…! ¿Cómo que el Ángel madreado, Villalvazo?

No seas irrespetuoso, me gritarían las buenas conciencias de los comités de valores.

“No seas sensacionalista”, me reprocharían los puristas de la libertad.

“Estás hablando del monumento a la Independencia”, me recordarían los historiadores.

Vaya historia de terror, les respondería yo, mi respuesta iría llena de realismo y no de sensacionalismo y con todo respeto, les pediría que no estén, que no me estén chingando.

Con disfraz de luchador social despedazan el Ángel de la Independencia

Les pondría en la cara, solo como ejemplo, el resumen de la última semana de septiembre, incluyendo los primeros días de octubre.

El 26 de septiembre, tocó el turno a los de Ayotzinapa .

El 28 de septiembre, fueron las mujeres que quieren aborto legal y seguro… y el 2 de octubre, ya sabemos que ese día no se olvida.

Tres días que nos tocan a todos, claro que tú y que yo, queremos que se conozca lo que pasó con los 43 normalistas, estoy seguro de que hombres y mujeres, deseamos vivir en un país y en un mundo, donde la mujer decida sobre su cuerpo, sin duda alguna que nadie espera, desea o quiere otra masacre de estudiantes como hace 54 años.

Pero desafortunadamente son tres días que los impresentables del caos social aprovechan para ponerse el disfraz de luchador, luchadora social, y con ese pretexto y la cobija de la impunidad, despedazar el Ángel de la Independencia.

No sé ustedes, pero yo, como mexicano, estoy harto de ver cómo esos hijos de la chingada hacen lo que quieren cada que se les pega la regalada gana.

No sé ustedes, pero yo, como mexicano, quiero ver limpio, sin pintas, sin vallas metálicas, al famoso Ángel de la Independencia .

Me ilusiona ver a las niñas que van con sus chambelanes a tomarse la foto de los 15 años, me recuerda que el amor existe cuando los novios se besan en sus escaleras, me llena de orgullo ver a los turistas embobados con esa belleza de monumento.

Quiero, deseo, exijo, que el Ángel sea de todos y no rehén de unos cuantos imbéciles.