#PuntoDeVistalvazo con Alejandro Villalvazo: Tragedia en Tula

La tragedia de Tula no es cuestión de buena o mala suerte y no es una noticia más, por eso, no podemos permitir que se pierda en el flujo informativo. Mucho menos en la burocracia que piensa que con el tiempo todo se olvida.

Hace una semana, era muy entendible escuchar a una y otra “autoridad” pedir que no se hablara de responsables, de buscar culpables, era entendible porque estaban en medio de la emergencia.

Se había desbordado el río Tula. Las lluvias que habían caído en la CDMX, en el Estado de México y en Hidalgo, provocaron que el nivel del río aumentara hasta desmadrarse, (hablando de ríos, desmadrarse significa salirse de cauce).

#PuntoDeVistalVazo con Alejandro Villalvazo: Tragedia en Tula, Hidalgo

6 de la mañana, la hora de la tragedia en Tula

A las 10 de la noche del lunes 6 de septiembre, empezó a llover fuerte, el agua entró por la parte de atrás. El área Covid, cinco horas después, todo era caos en el Hospital General de Zona y de Medicina Familiar, número 5, en Tula.

A las 12 de la noche, se fue la luz, entró en funcionamiento la planta.

Para las 3 de la mañana del martes 7, el agua alcanzó los dos metros; cubrió toda la planta baja, justo donde está el cuarto de máquinas y la famosa planta de luz.

Camilleros, enfermeros, doctores mezclados con los encargados de la zona Covid, fácil de distinguir por ese traje blanco encapsulado que les cubre de pies a cabeza, se vistieron de héroes.

Llevaron a los más que pudieron a la planta alta del edificio: primero los niños, había tres bebés, recién nacidos, luego las mamás, después los pacientes más estables. Al último, los más graves.

Comenzó la evacuación. A unos los sacaron por aire en helicóptero, a otros en lancha. Imágenes que le dieron la vuelta al mundo, sobre todo la de un bebé que sacaron en incubadora y que, lo explicare muy sencillo, lo volaron atado a cuerdas como lo hacen los mudanceros. Era la única forma de bajarlo y de ponerlo a salvo, lo mismo pasó con personas en silla de ruedas. ¡Qué imágenes!

Esa noche en el hospital estaban 54 pacientes, 22 Covid y 32 por otros padecimientos, y 106 trabajadores.

A oscuras, esos héroes empezaron con el recuento de los daños y el peor diagnóstico se dio: 12 hombres y 2 mujeres habían muerto, 14 fallecidos, todos del área Covid.

Pacientes con edad promedio de 61 años que murieron por falta de oxígeno, murieron cuando la planta dejó de funcionar y los ventiladores a los que estaban conectados colapsaron, no pudieron respirar más.

A los héroes, camilleros, enfermeras, doctores; les dolió mucho porque no quedó en ellos.

Por eso, por quienes sí hicieron su trabajo y por la víctimas, hoy es tiempo de preguntas y de respuestas, ya no hay pretextos.

¿Se avisó o no de la lluvia que se venía?

¿Se alertó de que las presas se estaban desfogando y de que esa agua iría al río? ¿es verdad que entró en operación la planta de luz?, ¿el cuarto de maquinas está ubicado en el sitio correcto? Más allá ¿el hospital está en el lugar correcto, a tan solo 100 metros del río?

Son preguntas para autoridades municipales, estatales y federales; las respuestas ayudarían a encontrar responsables, porque de que los hay, los hay.

Por favor, no salgan con la fácil explicación de que llovió fuerte e históricamente septiembre es uno de los meses que más lluvia registra.

Señores, estamos hablando de la muerte de 14 personas que se quedaron sin oxígeno en un hospital. Es una tragedia que tiene su origen en la negligencia de uno de o de varios, vamos a darle la dimensión que tiene que la tragedia de Tula, no sea un hecho más de impunidad oficial.

