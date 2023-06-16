¿Padre soltero? Estos son los apoyos económicos que puedes solicitar

En el marco del Día del Padre 2023 en México, que se celebrará el domingo 18 de junio, es importante conocer qué tipo de apoyos ofrece el gobierno para hombres con hijos.

El Día del Padre se festeja cada tercer domingo de junio, es por eso que puede cambiar de fecha. En México todavía no tiene un gran alcance en comparación con el Día de las Madres; sin embargo, para este año se prevé que haya una derrama económica que oscile entre los 38 mil 500 millones de pesos.

Apoyos económicos que pueden recibir padres solteros 2023

Uno de los principales apoyos para padres solteros que ofrece el gobierno es el de Bienestar, el cual está dirigido para madres, padres o tutores que estén trabajando o estudiando. Este apoyo es para aquellos niños y niñas que aún no hayan cumplido los cuatro años de edad, con el propósito de apoyar a las familias que estén en situación de vulnerabilidad por la ausencia de un padre.

Es posible tener apoyo económico si eres padre soltero|Pexels

¿Cómo obtener el apoyo para padres solteros?

Estos son los requisitos para obtener el apoyo del Bienestar para padres solteros:



Acta de nacimiento del niño o niña a inscribir.

CURP.

Escrito libre bajo protesta de decir verdad, en donde se señale si se trabaja, busca trabajo o está estudiando.

Cartas de no afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio actualizado.

Los padres solteros deberán estar buscando empleo o estudiando, de igual manera no deberán contar con servicio de cuidado y atención infantil a través de instituciones públicas de seguridad social u otros medios. El apoyo económico se otorgará a un máximo de tres infantes por hogar.

¿Cuándo depositan la ayuda a padres solteros en 2023?

El apoyo se entregará directamente al padre soltero conforme a la disponibilidad presupuestal, el pago será de mil 600 pesos bimestrales.

Para poder revisar la convocatoria será necesario ingresar a la página oficial del Programa para el Bienestar de las niñas y niños del gobierno de México.

