¿Te quedaste sin almacenamiento? Estos son los archivos de WhatsApp que llenan tu teléfono

WhatsApp puede ser uno de los principales culpables de que tu celular se quede sin espacio debido a la gran cantidad de imágenes, videos, audios y documentos se acumulan dentro del dispositivo, pero ¿cómo saber el tamaño de los archivos?

¿Cuáles son los archivos que ocupan más espacio en WhatsApp?

Según expertos, existen algunos archivos que suelen ocupar gran espacio en WhatsApp, provocando que los celulares se hagan más lentos, pero ¿cuáles son los más comunes?



Stickers, imágenes duplicadas y los GIFs; se almacenan en la memoria caché.

de larga duración y alta resolución ocupan más espacio, alcanzando un tamaño de 1024 MB hasta 5 MB. Algunos documentos ocupan bastante memoria, sobre todo los que son enviados en formato PDF

¿Cómo saber el tamaño de un archivo en WhatsApp?

¡Toma nota! Existe una forma de revisar cual es el tamaño exacto de los archivos que se encuentran en WhatsApp, pero ¿cómo revisarlo?



Ingresa al apartado de “Ajustes”

Selecciona la opción “Almacenamiento y datos

Los archivos aparecerán en la parte superior de la pantalla, ahí se mostrará la cantidad de espacio que está ocupando la imagen, el video o el documento.

¿Cómo borrar los archivos pesados de WhatsApp?

La plataforma de mensajería cuenta con una opción para eliminar los archivos más pesados, en ella, los usuarios podrán revisar el espacio que ocupa en su dispositivo, así como seleccionar las imágenes, videos y audios que ya no quieran utilizar, pero ¿cómo borrar los archivos?

Una vez dentro de la papelera de WhatsApp, la aplicación te mostrará los archivos multimedia, así como las todas las conversaciones y el espacio que estas ocupan en tu celular. Te compartimos los pasos para eliminar los archivos.

Para eliminar los archivos multimedia de WhatsApp, lo único que tienes que hacer es seleccionar los documentos antiguos y dar clic en la opción de “eliminar”.

Este es uno de los métodos más sencillos y seguros siempre y cuando se verifiquen los archivos antes de su eliminación; la función permite que los mensajes escritos sigan disponibles, porque solo se retira contenido multimedia; esto es una ventaja para quienes buscan una limpieza selectiva.