¡No te arriesgues a una multa! Consulta el Hoy No Circula hoy 7 de diciembre

¿Planeas utilizar tu vehículo este fin de semana? Te recomendamos verificar el calendario del Hoy No Circula Sabatino. Este programa ambiental establece qué automóviles pueden circular y cuáles deben permanecer estacionados en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex). ¿Sabes qué vehículos están exentos este sábado 7 de diciembre de 2024? Te lo contamos en esta nota .

Cabe señalar que el Hoy No Circula tiene como fin reducir la contaminación atmosférica y mejorar la calidad del aire. Este programa aplica de lunes a sábado, restringiendo la circulación de ciertos vehículos, dependiendo de su holograma y el último dígito de sus placas.

¿Qué autos descansan este sábado 7 de diciembre en CDMX y Edomex?

El Hoy No Circula establece qué vehículos pueden circular en las calles de las 16 alcaldías de la CDMX y 18 municipios de Edomex durante el 7 de diciembre de 2024. Cabe señalar que se trata del primer sábado, por lo que los siguientes vehículos no circulan.

Terminación: 1, 3, 5, 7 y 9

Holograma: 1 y 2

¿Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino en CDMX y Edomex?

El Hoy No Circula Sabatino en la CDMX y Edomex funciona de forma distinta a entre semana. A continuación se detallan las características de las restricciones, las cuales aplican de 05:00 a las 22:00 horas:

- Primer y Tercer sábado de mes: No pueden circular los vehículos con holograma 1 que tengan placas impares (terminaciones 1, 3, 5, 7 y 9).

- Segundo y Cuarto Sábado No pueden circular los autos con holograma 1 que tengan placas pares (terminaciones 0, 2, 4, 6 y 8).

- Holograma 2 y Vehículos Foráneos No pueden circular ningún sábado del mes, sin importar la terminación de la placa.

El programa Hoy No Circula se mantiene en su normalidad ¡Conoce los autos que descansan el sábado 18 de marzo del 2023!

¿Qué autos están exentos del Hoy No Circula este 7 de diciembre?

Ten en cuenta que existen excepciones para el programa Hoy No Circula hoy sábado 7 de diciembre de 2024. Los siguientes vehículos están exentos de las restricciones:

- Vehículos con Hologramas “00" y “0”: Pueden circular todos los días.

- Vehículos Eléctricos e Híbridos: También están exentos.

- Vehículos para Servicios Fúnebres: Pueden circular durante su actividad.

- Vehículos para Personas con Discapacidad: Aquellos que transportan o son conducidos por personas con discapacidad tienen permiso para circular.

- Vehículos Antiguos o Clásicos: También tractores y maquinaria para construcción.