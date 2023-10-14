¿Qué estudió García Luna y de qué universidad se graduó?

El pasado 3 de octubre, la Fiscalía General de la República dio a conocer que cuenta con 3 órdenes de aprehensión vigentes contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública Federal, así como su esposa y hermanos por presuntos delitos cometidos México del 2000 al 2012, por eso hoy te contamos, ¿qué estudió y de qué universidad se graduó?

Cabe señalar que ese día, la FGR detalló que la primera orden corresponde al caso “Rápido y Furioso”, en el que lo señalan por introducir armas de forma ilegal a México, las cuales han causado decenas de muertes.

Ese mismo día la FGR detalló que García Luna logró librar una órden de aprehensión por el delito de enriquecimiento ilícito. En consecuencia, iniciarán el procedimiento legal contra el juez y los magistrados que negaron la orden.

"Toda vez que actuaron en contra la administración de justicia", sentenció la FGR.

¿García Luna es Licenciado?

A diferencia de lo que se dice de él en series de televisión y algunos libros, García Luna no es Licenciado, en realidad es Ingeniero. Estudió Ingeniería Mecánica en la Universidad Autónoma Metropolitana.

Poco antes de graduarse en 1994, comenzó a colaborar como agente en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). En esos años hizo una especialización en Seguridad Pública.

Su formación continuaría en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) donde cursó el diplomado en Administración Pública, Disciplina Académica y Planeación Estratégica en el 2004; para ese entonces era titular de la AFI.

Genaro García Luna realizó estudios en el extranjero

Medios han señalado que Genaro García Luna cuenta con cursos de Control de Vuelo impartidos por el Centro de Estudios Aeronáuticos,diplomados de la Policía Española en Investigación e Información.

Asimismo, tiene otro curso sobre el control de armas y explosivos de la Organización de los Estados Americanos. Por si fuera poco, su perfil de Linkedin dice que cursó la Maestría en Negocios en Miami en 2015.