Copa Mundial de la FIFA 2026™ en CDMX EN VIVO: Clima, calles cerradas, manifestaciones y todo lo que pasa antes de la inauguración este 11 de junio
Checa el clima, cierres viales y las rutas de transporte para llegar al partido México vs Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México del Mundial 2026,. Además, sigue las últimas noticias en vivo de las manifestaciones programadas para este jueves 11 de junio
¡Termina la cuenta regresiva! La capital mexicana se encuentra en el centro de atención del mundo con el arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026, uno de los eventos deportivos más importantes y esperados de todo el años, pero ¿qué pasa en la CDMX este jueves 11 de junio 2026? En Azteca Noticias te presentamos las últimas noticias en vivo del pronóstico del clima y los cierres de vialidades para llegar al Estadio Ciudad de México.
Si debes transitar por las zonas afectadas, aunque no irás al partido México vs Sudáfrica, te compartimos también las alternativas viales y el estado del servicio de los diferentes transportes en la capital, desde Metro hasta Tren Ligero.
¿A qué hora inician las marchas en CDMX el jueves 11 de junio?
Para este jueves 11 de junio se tienen programadas diferentes manifestaciones en la zona centro y sur de la Ciudad de México, que buscan colapsar vialidades principales en su camino hacia lo que antes era conocido como Estadio Azteca. Aunque no se ha anunciado una hora exacta, los diferentes contingentes de la megamarcha de este jueves podrían comenzar a reunirse a partir de las 8:00 horas.
Las protestas tiene como objetivo llegar al Estadio Ciudad de México alrededor de las 13:00 horas, desde los siguientes puntos, según cada contingente:
- Madres buscadoras: salida desde Insurgentes Sur a la altura del Estadio Olímpico Universitario
- Trabajadores del Poder Judicial: salida de Insurgentes Sur a la altura del Metrobús de Perisur
- CNTE: Salida desde Periférico Sur a la altura de San Jerónimo
- Pensionados de CFE y Pemex: salida del Hospital Central de Petróleos Mexicanos
- Campesinos: salida desde Calzada de Tlalpan a la altura de División del Norte
- Transportistas: salida de la Glorieta de Vaqueritos
- Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas: salida desde la avenida Santa Úrsula
- Trabajadores de la salud: salida de avenida del Imán
No te pierdas: Mapa de marchas para este jueves 11 de junio: Calles cerradas y rutas de las protestas en la CDMX
¿A qué hora es la inauguración del Mundial 2026?
¡Qué no se te pase! La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 comienza a las 11:30 horas en el Estadio Ciudad de México, con la participación de artistas destacados como Belinda, Los Ángeles Azules, Ryan Castro, J Balvin, Lila Downs, Danny Ocean y Maná. Además, Shakira será la estrella de la ceremonia al cantar "Dai Dai", la canción oficial del Mundial 2026, en dueto con Burna Boy. Antes del inicio del partido México vs Sudáfrica, Alejandro Fernandez interpretará el himno nacional mexicano y Tyla el suadricano.
¿Dónde ver la transmisión del Mundial 2026 en vivo gratis?
Recuerda que TV Azteca transmitirá el partido inaugural de la Copa del Mundo, en el que se enfrentará la Selección Mexicana contra Sudáfrica, la tarde de este jueves 11 de junio, en el Estadio Ciudad de México. Podrás ver la ceremonia de apertura y el juego a través del Canal 7 de televisión abierta, al igual que en la app y el sitio web de Azteca Deportes en vivo y totalmente gratis.
EN VIVO Copa Mundial de la FIFA 2026™ en CDMX: Todo sobre la inauguración este 11 de junio
Pronóstico del clima para el México vs Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México ya lanzó su pronóstico sobre las condiciones climáticas para este jueves 11 de junio. Justo para la hora del partido inaugural del Mundial 2026 se prevé un cielo medio nublado y lluvias ligeras. Sin embargo, las precipitaciones se podrían volver intensas a lo largo de la tarde por el temporal de lluvias que afecta a la capital mexicana esta semana.
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Calles cerradas por las marchas en CDMX este 11 de junio 2026
Diferentes contingentes tomarán las calles de la Ciudad de México desde las primeras horas de este jueves 11 de junio, afectando las principales vialidades de la capital del país.
Te compartimos las calles afectadas por las protestas:
- Insurgentes Sur
- Periférico Sur
- Calzada de Tlalpan
- Avenida del Imán
- Avenida Santa Úrsula
- Glorieta de Vaqueritos
¿En dónde no hay clases por la inauguración del Mundial 2026?
¡Dan día libre! Algunas regiones de México anunciaron la suspensión de clases para este jueves 11 de junio 2026 debido a la inauguración del Mundial 2026; te compartimos la lista oficial:
- Ciudad de México
- Durango
- Estado de México
- Jalisco
- Michoacán
- Nayarit
- Querétaro
- San Luis Potosí
- Veracruz
⚽📚 ¡Atención, comunidad educativa!— SEV | Secretaría de Educación de Veracruz 📚✏️ (@SEducacionVer) June 10, 2026
Este jueves 11 de junio se suspenden las clases en todos los niveles educativos, públicos y privados del estado, con motivo de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Las actividades se reanudarán el viernes 12. pic.twitter.com/TTn6pmtenU
En Coahuila se anunció que las primarias y secundarias del estado de terminarían las clases al mediodía para que los alumnos puedan disfrutar del México vs Sudáfrica.
¿Cierran los bancos en CDMX por la inauguración del Mundial 2026?
La Asociación de Bancos en México reveló que las instituciones financieras en la CDMX operarán con normalidad este jueves 11 de junio 2026, por lo que NO habrá suspensión de actividades durante la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo y el partido México vs Sudáfrica.
Las sucursales bancarias en la CDMX operarán con normalidad el próximo 11 de junio.— Asociación de Bancos de México (@AsocBancosMx) June 9, 2026
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