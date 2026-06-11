Copa Mundial de la FIFA 2026™ en CDMX EN VIVO: Clima, calles cerradas, manifestaciones y todo lo que pasa antes de la inauguración este 11 de junio

¡Termina la cuenta regresiva! La capital mexicana se encuentra en el centro de atención del mundo con el arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026, uno de los eventos deportivos más importantes y esperados de todo el años, pero ¿qué pasa en la CDMX este jueves 11 de junio 2026? En Azteca Noticias te presentamos las últimas noticias en vivo del pronóstico del clima y los cierres de vialidades para llegar al Estadio Ciudad de México.

Si debes transitar por las zonas afectadas, aunque no irás al partido México vs Sudáfrica, te compartimos también las alternativas viales y el estado del servicio de los diferentes transportes en la capital, desde Metro hasta Tren Ligero.

¿A qué hora inician las marchas en CDMX el jueves 11 de junio?

Para este jueves 11 de junio se tienen programadas diferentes manifestaciones en la zona centro y sur de la Ciudad de México, que buscan colapsar vialidades principales en su camino hacia lo que antes era conocido como Estadio Azteca. Aunque no se ha anunciado una hora exacta, los diferentes contingentes de la megamarcha de este jueves podrían comenzar a reunirse a partir de las 8:00 horas.

Las protestas tiene como objetivo llegar al Estadio Ciudad de México alrededor de las 13:00 horas, desde los siguientes puntos, según cada contingente:

Madres buscadoras: salida desde Insurgentes Sur a la altura del Estadio Olímpico Universitario

Trabajadores del Poder Judicial: salida de Insurgentes Sur a la altura del Metrobús de Perisur

CNTE: Salida desde Periférico Sur a la altura de San Jerónimo

Pensionados de CFE y Pemex: salida del Hospital Central de Petróleos Mexicanos

Campesinos: salida desde Calzada de Tlalpan a la altura de División del Norte

Transportistas: salida de la Glorieta de Vaqueritos

Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas: salida desde la avenida Santa Úrsula

Trabajadores de la salud: salida de avenida del Imán

No te pierdas: Mapa de marchas para este jueves 11 de junio: Calles cerradas y rutas de las protestas en la CDMX

¿A qué hora es la inauguración del Mundial 2026?

¡Qué no se te pase! La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 comienza a las 11:30 horas en el Estadio Ciudad de México, con la participación de artistas destacados como Belinda, Los Ángeles Azules, Ryan Castro, J Balvin, Lila Downs, Danny Ocean y Maná. Además, Shakira será la estrella de la ceremonia al cantar "Dai Dai", la canción oficial del Mundial 2026, en dueto con Burna Boy. Antes del inicio del partido México vs Sudáfrica, Alejandro Fernandez interpretará el himno nacional mexicano y Tyla el suadricano.

¿Dónde ver la transmisión del Mundial 2026 en vivo gratis?

Recuerda que TV Azteca transmitirá el partido inaugural de la Copa del Mundo, en el que se enfrentará la Selección Mexicana contra Sudáfrica, la tarde de este jueves 11 de junio, en el Estadio Ciudad de México. Podrás ver la ceremonia de apertura y el juego a través del Canal 7 de televisión abierta, al igual que en la app y el sitio web de Azteca Deportes en vivo y totalmente gratis.