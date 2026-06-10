¿Vas al Estadio Ciudad de México? Esta es la nueva ruta del Trolebús Línea Cero

La Línea Cero del Trolebús, también conocida como "El Chapulín", tiene como objetivo facilitar la movilización de las personas que desean acudir al Estadio Ciudad de México, pero ¿cuáles son las estaciones, el costo y los puntos clave de abordaje?

Ruta completa de la Línea Cero del Trolebús

La ruta "El Chapulín", conocida como la Línea Cero del Trolebús, comienza su recorrido en el paradero del Metro Chapultepec y termina en el paradero del Metro Universidad y en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario.

El recorrido pasa por algunas de las vialidades más importantes de la Ciudad de México, entre las que destacan, Eje 4 Poniente, Diagonal Patriotismo, Juanacatlán, Revolución y Avenida Universidad.

¿Cuáles son las estaciones de la ruta "El Chapulín"?

La ruta "El Chapulín" del Trolebús funciona mediante paradas continúas y puntos de abordaje sobre el asfalto; te compartimos las estaciones de este medio de transporte de la Ciudad de México:

Terminales principales : CETRAM/ Metro Chapultepec y CETRAM/ Metro Universidad .

: . Puntos de abordaje y Ejes del recorrido: Diagonal Patriotismo y Eje 4 Poniente, Avenida Juanacatlán, Avenida Revolución (recorre el tramo poniente conectando con las zonas de Mixcoac y San Ángel) y Avenida Universidad (cruza la zona comercial del sur y se interna hacia el campus de la UNAM).

¿Cuánto cuesta viajar en la Línea Cero del Trolebús en CDMX?

¡A preparar la cartera! El costo para viajar en la Línea 0 del Trolebús "El Chapulín" es de $7 pesos por persona . El cobró se realiza mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada, el mismo sistema de pago que utilizan otros medios de transporte en la Ciudad de México.

¿Cuánto tiempo dura el recorrido completo de la Línea Cero?

El tiempo oficial estimado del recorrido completo de la Línea Cero del Trolebús es de aproximadamente 50 minutos; sin embargo, debido a las condiciones de tránsito reales en la Ciudad de México, puede que el trayecto sea un poco más tardado.

Por otro lado, los trayectos entre estaciones es de aproximadamente 2 minutos entre unidades.

Estas son las líneas del Metro y Metrobús que conectan a la Línea Cero del Trolebús

¡No te vayas a perder! La ruta del Trolebús "El Chapulín" conecta con cuatro líneas del Metro CDMX, tres del Metrobús y seis del Trolebús, pero ¿cuále son?

